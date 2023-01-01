Nissan X-Trail

Уважаемые автолюбители!

Мы рады предложить вам уникальную возможность стать обладателем надежного и комфортабельного автомобиля - Nissan X-Trail 2020 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, имеет одного владельца и полностью соответствует всем современным требованиям к автомобилю высокого класса.

Nissan X-Trail 2020 оснащен двигателем мощностью 171 л.с. и коробкой передач CVT, которая обеспечивает плавное переключение передач и экономичный расход топлива. Кроме того, этот автомобиль имеет полный привод 4WD, что позволяет ездить на любых дорогах с уверенностью и безопасностью.

Автомобиль Nissan X-Trail 2020 комплектуется всеми необходимыми опциями и функциями, которые делают его максимально комфортабельным и удобным в использовании. Ведь он имеет максимальную комплектацию, что значит, Вы получаете все самое лучшее для своего комфорта!

Купив данный автомобиль, Вы можете быть уверены в его качестве и надежности. Оригинальный ПТС, подтверждающий все условия приобретения автомобиля, гарантирует его безупречный статус.

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Не упустите возможность стать обладателем этого прекрасного автомобиля и наслаждаться его комфортом и безопасностью каждый день!

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