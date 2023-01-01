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Nissan X-Trail
2020
2 899 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Nissan X-Trail 2020

2 899 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель X-Trail
  • Поколение III Рестайлинг
  • Модификация 2.5 CVT (171 л.с.) 4WD
  • Комплектация SE Top
  • Год 2020
  • Пробег 73941 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 126123
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2488 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 171 л.с.
  • Воблер 038

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan X-Trail

Уважаемые автолюбители!

Мы рады предложить вам уникальную возможность стать обладателем надежного и комфортабельного автомобиля - Nissan X-Trail 2020 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, имеет одного владельца и полностью соответствует всем современным требованиям к автомобилю высокого класса.

Nissan X-Trail 2020 оснащен двигателем мощностью 171 л.с. и коробкой передач CVT, которая обеспечивает плавное переключение передач и экономичный расход топлива. Кроме того, этот автомобиль имеет полный привод 4WD, что позволяет ездить на любых дорогах с уверенностью и безопасностью.

Автомобиль Nissan X-Trail 2020 комплектуется всеми необходимыми опциями и функциями, которые делают его максимально комфортабельным и удобным в использовании. Ведь он имеет максимальную комплектацию, что значит, Вы получаете все самое лучшее для своего комфорта!

Купив данный автомобиль, Вы можете быть уверены в его качестве и надежности. Оригинальный ПТС, подтверждающий все условия приобретения автомобиля, гарантирует его безупречный статус.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши консультанты ответят на все ваши вопросы и помогут оформить покупку максимально быстро и удобно для Вас.

Не упустите возможность стать обладателем этого прекрасного автомобиля и наслаждаться его комфортом и безопасностью каждый день!

id126123

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