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Nissan X-Trail
2017
2 150 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Nissan X-Trail 2017

2 150 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
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Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель X-Trail
  • Поколение III Рестайлинг
  • Модификация 2.0 CVT (144 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2017
  • Пробег 47821 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 044735
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1997 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 144 л.с.
  • Воблер 150

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan X-Trail

Мы рады предложить Вам автомобиль Nissan X-Trail, 2017 года выпуска. Этот автомобиль прошел все необходимые проверки и готов к эксплуатации.

Nissan X-Trail оснащен 2-зонным климат-контролем и обогревом сидений, что обеспечивает максимальный комфорт в поездках любой продолжительности. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, электропривод багажника делают использование автомобиля еще более удобным и простым процессом.

Система навигации, круиз-контроль и датчик света помогут Вам ориентироваться на дороге и сделают поездку более безопасной и комфортной. Датчики парковки позволят легко маневрировать на стоянке и избежать повреждения кузова.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все Ваши вопросы и помогут выбрать автомобиль, который подойдет именно Вам.

id044735

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
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