Nissan X-Trail

Мы рады предложить Вам автомобиль Nissan X-Trail, 2017 года выпуска. Этот автомобиль прошел все необходимые проверки и готов к эксплуатации.

Nissan X-Trail оснащен 2-зонным климат-контролем и обогревом сидений, что обеспечивает максимальный комфорт в поездках любой продолжительности. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, электропривод багажника делают использование автомобиля еще более удобным и простым процессом.

Система навигации, круиз-контроль и датчик света помогут Вам ориентироваться на дороге и сделают поездку более безопасной и комфортной. Датчики парковки позволят легко маневрировать на стоянке и избежать повреждения кузова.

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