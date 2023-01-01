Nissan X-Trail

Уникальная возможность стать владельцем Nissan X-Trail, 2017 года, всего с двумя владельцами! Этот автомобиль сделает вашу жизнь комфортнее и безопаснее.

Модификация 1.6d MT с 130 лошадиными силами и полным приводом обеспечит отличную проходимость и мощность на любой дороге.

В салоне вы найдете все необходимые функции для комфортной поездки. 2-зонный климат-контроль, обогрев сидений и лобового стекла позволят вам чувствовать себя комфортно в любую погоду. Система доступа без ключа и электропривод крышки багажника облегчат вашу жизнь.

Автомобиль оснащен также множеством функций безопасности, таких как антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости. Датчики парковки и иммобилайзер обеспечат вашу безопасность во время парковки и защитят ваш автомобиль от угона.

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