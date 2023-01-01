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Nissan X-Trail
2017
1 620 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Nissan X-Trail 2017

1 620 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель X-Trail
  • Поколение III
  • Модификация 1.6d MT (130 л.с.) 4WD
  • Комплектация SE
  • Год 2017
  • Пробег 225032 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 042820
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 130 л.с.
  • Воблер 120

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan X-Trail

Уникальная возможность стать владельцем Nissan X-Trail, 2017 года, всего с двумя владельцами! Этот автомобиль сделает вашу жизнь комфортнее и безопаснее.

Модификация 1.6d MT с 130 лошадиными силами и полным приводом обеспечит отличную проходимость и мощность на любой дороге.

В салоне вы найдете все необходимые функции для комфортной поездки. 2-зонный климат-контроль, обогрев сидений и лобового стекла позволят вам чувствовать себя комфортно в любую погоду. Система доступа без ключа и электропривод крышки багажника облегчат вашу жизнь.

Автомобиль оснащен также множеством функций безопасности, таких как антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости. Датчики парковки и иммобилайзер обеспечат вашу безопасность во время парковки и защитят ваш автомобиль от угона.

Не упустите возможность стать обладателем этого потрясающего автомобиля. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

id042820

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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