Nissan X-Trail
Преимущества:
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Люк
- Тонированные стекла
- Ксеноновые фары
- Легкосплавные диски, 17
- Иммобилайзер
- Обратная связь
- Дистанционный запуск двигателя
- Сигнализация
- Бортовой компьютер
- Навигационная система
- Круиз-контроль
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Система доступа без ключа
- Количество мест (5)
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- DVD
- TV
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