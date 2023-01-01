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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Nissan X-Trail
2008
949 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Nissan X-Trail 2008

949 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель X-Trail
  • Поколение II
  • Модификация 2.0 CVT (141 л.с.) 4WD
  • Комплектация LE
  • Год 2008
  • Пробег 229084 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 014653
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1997 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 141 л.с.
  • Воблер 46

Комплектация

  • DVD
  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 17
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan X-Trail

Преимущества:
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Люк
- Тонированные стекла
- Ксеноновые фары
- Легкосплавные диски, 17
- Иммобилайзер
- Обратная связь
- Дистанционный запуск двигателя
- Сигнализация
- Бортовой компьютер
- Навигационная система
- Круиз-контроль
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Система доступа без ключа
- Количество мест (5)
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- DVD
- TV

id014653

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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