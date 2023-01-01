Nissan X-Trail
Преимущества:
- Автомобиль приобретался у официального дилера
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Мультимедийная система с функцией подключения смартфона
- Навигационная система
- Камера заднего вида
- Светодиодные ходовые огни
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Электропривод багажной двери
- Обогрев передних сидений
- Раздельный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Датчики света и дождя
- Датчики парковки
- Электропривод боковых зеркал с функцией складывания
- Полный электропакет
- Система помощи при спуске
Дополнительно установлено:
- сигнализация
- головное устройство на базе Android Auto
016202