Nissan X-Trail

Преимущества:

- Автомобиль приобретался у официального дилера

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова

- Мультимедийная система с функцией подключения смартфона

- Навигационная система

- Камера заднего вида

- Светодиодные ходовые огни

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Мультифункциональное рулевое колесо

- Электропривод багажной двери

- Обогрев передних сидений

- Раздельный климат-контроль

- Круиз-контроль

- Датчики света и дождя

- Датчики парковки

- Электропривод боковых зеркал с функцией складывания

- Полный электропакет

- Система помощи при спуске

Дополнительно установлено:

- сигнализация

- головное устройство на базе Android Auto

016202