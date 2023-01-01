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Nissan X-Trail
2020
2 849 000 ₽
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Nissan X-Trail 2020

2 849 000 ₽
Возможна доставка
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Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель X-Trail
  • Поколение III Рестайлинг
  • Модификация 2.5 CVT (171 л.с.) 4WD
  • Комплектация LE
  • Год 2020
  • Пробег 99980 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серебряный
  • Воблер 278
  • VIN 129759
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2488 см3
  • КПП Автомат вариатор
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 171 л.с.

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan X-Trail

Преимущества:

- Электронный ПТС, 1 владелец
- Заводской окрас кузова
- Дилерское обслуживание
- Круговой обзор камеры 360
- Электропривод багажника
- Навигация
- Кожаный мультируль
- Панорамная крыша

129759

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
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