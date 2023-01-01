OMODA C5
Преимущества:
- 1 собственник
- ЭПТС (действующий)
- Гарантия от завода изготовителя
- Комплектация Ultimate
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Светодиодные фары
- Сигнализация
- Иммобилайзер
- Обратная связь
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Подогрев руля
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Камера заднего вида
- Камера 360°
- Камера передняя
- Вентиляция передних сидений
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