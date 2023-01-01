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OMODA C5
2023
2 820 000 ₽
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OMODA C5 2023

2 820 000 ₽
Возможна доставка
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
OMODA C5
OMODA C5
OMODA C5
OMODA C5
OMODA C5
OMODA C5
OMODA C5
OMODA C5
OMODA C5
OMODA C5
OMODA C5
OMODA C5
OMODA C5
OMODA C5
OMODA C5
OMODA C5
OMODA C5
OMODA C5
OMODA C5
OMODA C5
OMODA C5

Характеристики

  • Марка OMODA
  • Модель C5
  • Поколение C5
  • Модификация 1.5 CVT (147 л.с.)
  • Комплектация Ultimate
  • Год 2023
  • Пробег 6939 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • Воблер 224
  • VIN 116883
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1498 см3
  • КПП Автомат робот
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 147 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

OMODA C5

Преимущества:

- 1 собственник
- ЭПТС (действующий)
- Гарантия от завода изготовителя
- Комплектация Ultimate
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Светодиодные фары
- Сигнализация
- Иммобилайзер
- Обратная связь
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Подогрев руля
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Камера заднего вида
- Камера 360°
- Камера передняя
- Вентиляция передних сидений

116883

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
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