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Opel Antara
2011
1 019 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Opel Antara 2011

1 019 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Opel Antara
Opel Antara
Opel Antara
Opel Antara
Opel Antara
Opel Antara
Opel Antara
Opel Antara
Opel Antara
Opel Antara
Opel Antara
Opel Antara

Характеристики

  • Марка Opel
  • Модель Antara
  • Поколение I
  • Модификация 3.2 AT (227 л.с.) 4WD
  • Комплектация Cosmo
  • Год 2011
  • Пробег 153690 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 253472
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3195 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 227 л.с.
  • Воблер 66

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Opel Antara

Уважаемые клиенты!

Мы рады представить вам автомобиль Opel Antara, 2011 года выпуска. Данный автомобиль был приобретен у официального дилера и находится в отличном состоянии. Мощный двигатель объемом 3.2 литра и автоматическая коробка передач обеспечивают невероятную динамику и комфорт при езде. Кроме того, данная модель комплектуется полным приводом, что позволяет без труда преодолевать любые дорожные условия.

Комплектация COSMO делает этот автомобиль по-настоящему роскошным: кожаный салон, климат-контроль, круиз-контроль, датчики света и парковки – все это создает идеальные условия для комфортной поездки как в городе, так и за его пределами.

Мы гарантируем, что данный автомобиль прошел все необходимые технические проверки и находится в отличном состоянии. Наши специалисты провели полную диагностику транспортного средства и убедились, что все элементы работают исправно.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет о данном автомобиле. Мы ответим на все ваши вопросы и проведем тест-драйв для того, чтобы вы могли убедиться в качестве данного авто.

Не упустите возможность приобрести этот стильный и надежный автомобиль по привлекательной цене. Сделайте свой выбор в пользу Opel Antara и наслаждайтесь комфортной и безопасной ездой!

id253472

Fresh Тюмень
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