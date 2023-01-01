Opel Antara

Уважаемые клиенты!

Мы рады представить вам автомобиль Opel Antara, 2011 года выпуска. Данный автомобиль был приобретен у официального дилера и находится в отличном состоянии. Мощный двигатель объемом 3.2 литра и автоматическая коробка передач обеспечивают невероятную динамику и комфорт при езде. Кроме того, данная модель комплектуется полным приводом, что позволяет без труда преодолевать любые дорожные условия.

Комплектация COSMO делает этот автомобиль по-настоящему роскошным: кожаный салон, климат-контроль, круиз-контроль, датчики света и парковки – все это создает идеальные условия для комфортной поездки как в городе, так и за его пределами.

Мы гарантируем, что данный автомобиль прошел все необходимые технические проверки и находится в отличном состоянии. Наши специалисты провели полную диагностику транспортного средства и убедились, что все элементы работают исправно.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет о данном автомобиле. Мы ответим на все ваши вопросы и проведем тест-драйв для того, чтобы вы могли убедиться в качестве данного авто.

Не упустите возможность приобрести этот стильный и надежный автомобиль по привлекательной цене. Сделайте свой выбор в пользу Opel Antara и наслаждайтесь комфортной и безопасной ездой!

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