Opel Antara

Здравствуйте,

Мы рады представить вам превосходный автомобиль, который станет отличным приобретением для вашей коллекции. Предлагаем вашему вниманию Opel Antara 2013 года выпуска. Этот автомобиль имеет все необходимые качества, чтобы сделать каждую поездку комфортной и удовлетворяющей самым высоким требованиям.

Opel Antara 2013 года обладает мощным и надежным двигателем 2.2d AT с 184 лошадиными силами, что обеспечивает отличные динамические характеристики и позволяет без проблем справляться с любыми дорожными условиями. Благодаря системе полного привода (4WD) этот автомобиль готов принять вызов любых приключений и обеспечит вас надежной и безопасной ездой даже по сложному рельефу.

Важно отметить, что данный Opel Antara был приобретен у официального дилера, что гарантирует его высокое качество и надежность. Оригинальный ПТС и только два собственника подчеркивают чистоту истории этого автомобиля. Вы можете быть уверены, что данный Opel Antara находится в прекрасном состоянии и готов доставить вам много радости от вождения.

Одним из важных преимуществ этого автомобиля является его заводское лакокрасочное покрытие. Вы получите автомобиль, который выглядит свежим и безупречным, будто только что сошел с конвейера. Никаких следов ДТП - этот Opel Antara оставался в безопасности и сохранял свою первозданную красоту.

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