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Opel Antara
2013
1 299 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Opel Antara 2013

1 299 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 8442 20 06 35
Купить онлайн
Opel Antara
Opel Antara
Opel Antara
Opel Antara
Opel Antara
Opel Antara
Opel Antara
Opel Antara
Opel Antara
Opel Antara
Opel Antara
Opel Antara
Opel Antara
Opel Antara
Opel Antara
Opel Antara

Характеристики

  • Марка Opel
  • Модель Antara
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 2.2d AT (184 л.с.) 4WD
  • Год 2013
  • Пробег 162000 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 004760
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2231 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 184 л.с.
  • Воблер 44

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 17
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Opel Antara

Здравствуйте,

Мы рады представить вам превосходный автомобиль, который станет отличным приобретением для вашей коллекции. Предлагаем вашему вниманию Opel Antara 2013 года выпуска. Этот автомобиль имеет все необходимые качества, чтобы сделать каждую поездку комфортной и удовлетворяющей самым высоким требованиям.

Opel Antara 2013 года обладает мощным и надежным двигателем 2.2d AT с 184 лошадиными силами, что обеспечивает отличные динамические характеристики и позволяет без проблем справляться с любыми дорожными условиями. Благодаря системе полного привода (4WD) этот автомобиль готов принять вызов любых приключений и обеспечит вас надежной и безопасной ездой даже по сложному рельефу.

Важно отметить, что данный Opel Antara был приобретен у официального дилера, что гарантирует его высокое качество и надежность. Оригинальный ПТС и только два собственника подчеркивают чистоту истории этого автомобиля. Вы можете быть уверены, что данный Opel Antara находится в прекрасном состоянии и готов доставить вам много радости от вождения.

Одним из важных преимуществ этого автомобиля является его заводское лакокрасочное покрытие. Вы получите автомобиль, который выглядит свежим и безупречным, будто только что сошел с конвейера. Никаких следов ДТП - этот Opel Antara оставался в безопасности и сохранял свою первозданную красоту.

У нас есть отличная новость для вас! Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы предоставим вам подробную информацию об истории обслуживания, техническом состоянии и других важных аспектах, которые помогут вам сделать правильное решение.

Не упустите возможность стать счастливым обладателем этого превосходного Opel Antara. Свяжитесь с нами прямо сейчас и оцените все его преимущества. Наша команда экспертов всегда готова оказать вам профессиональную поддержку и помочь в выборе автомобиля, который отвечает вашим потребностям.

id004760

Fresh Волгоград
Адрес: г. Волгоград, проспект Жукова, 94Д
Отдел продаж: +7 8442 20 06 35
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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