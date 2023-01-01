Opel Astra

Уважаемые покупатели! Наша компания рада предложить вам автомобиль Opel Astra, 2018 года выпуска, комплектация 1.6d MT (110 л.с.). Этот автомобиль порадует вас своей функциональностью, комфортом и динамикой.

Приобретая данный автомобиль, вы получаете не только надежный транспорт, но и стильный внешний вид, превосходную управляемость и безопасность на дороге. Автомобиль имеет небольшой пробег, прошел все необходимые ТО, не требует дополнительных вложений.

Opel Astra, 2018 года выпуска, оснащен 1.6 литровым дизельным двигателем мощностью 110 л.с., который обеспечивает высокую производительность и надежность. Комплектация 1.6d MT позволит вам наслаждаться динамичной ездой, а механическая коробка передач обеспечит точное переключение скоростей.

Отличительными особенностями данной модели являются функциональный и просторный салон, вместительный багажник, превосходная звуковая система и удобное управление. В качестве дополнительных функций автомобиль имеет климат-контроль, электрозеркала, подогрев сидений и другие опции, которые сделают вашу езду еще комфортнее.

Вы можете побывать на тест-драйве и убедиться в качестве данного автомобиля самостоятельно. Не упустите возможность стать обладателем этого шикарного автомобиля. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы всегда рады вам помочь с выбором транспорта и приглашаем вас посетить нашу автосалон.

id024655