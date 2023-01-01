Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Opel Astra
2012
939 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Opel Astra 2012

939 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra

Характеристики

  • Марка Opel
  • Модель Astra
  • Поколение J Рестайлинг
  • Модификация GTC 1.4 AT (140 л.с.)
  • Комплектация Enjoy
  • Год 2012
  • Пробег 125177 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Белый
  • VIN 013915
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1364 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 140 л.с.
  • Воблер 125

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
Развернуть

Информация

Opel Astra

Мы рады представить Вам автомобиль Opel Astra GTC, 2012 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, что гарантирует его высокое качество и надежность.

Одним из главных преимуществ данного автомобиля является наличие двухзонного климат контроля, который позволит Вам наслаждаться комфортным климатом как водителю, так и пассажирам. А в холодную погоду обогрев передних сидений согреет Вас и Ваших пассажиров.

Кроме того, автомобиль оснащен круиз контролем, что позволит Вам наслаждаться ездой, не отвлекаясь на необходимость следить за скоростью. Благодаря этому Вы сможете сосредоточиться на дороге и наслаждаться ее красотами.

Все это делает этот автомобиль отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и безопасность на дороге.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы с радостью ответим на все Ваши вопросы и поможем выбрать именно тот автомобиль, который соответствует всем Вашим требованиям и пожеланиям.

id013915

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Opel

Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra

Opel Astra
2011

688 000 ₽

Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra

Opel Astra
2014

1 019 600 ₽

Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra

Opel Astra
2010

740 000 ₽

Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira

Opel Zafira
2013

1 150 000 ₽

Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira

Opel Zafira
2007

455 000 ₽

Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra

Opel Astra
2011

789 000 ₽

Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva

Opel Meriva
2013

750 000 ₽

Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra

Opel Astra
2010

499 000 ₽

Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara

Opel Antara
2014

1 357 000 ₽

Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra

Opel Astra
2011

695 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа