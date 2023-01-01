Opel Astra

Дорогие друзья!

Сегодня мы рады предложить вам прекрасный автомобиль Opel Astra 2012 года выпуска, который приобретался у официального дилера. Данная модель имеет комплектацию GTC, что обеспечивает высокий уровень комфорта и безопасности во время поездок.

Оснащенный раздельным климат-контролем, автомобиль поддерживает оптимальную температуру как для водителя, так и для пассажиров. Датчики дождя и света обеспечивают бесперебойную работу фар и стеклоочистителей в любых погодных условиях, а круиз-контроль помогает сохранять постоянную скорость на дальних поездках.

Автомобиль также оснащен обогревом сидений, что позволяет с комфортом ездить даже в холодное время года. Это очень важно, учитывая наши местные климатические условия.

Если вы ищете надежный и комфортабельный автомобиль, то Opel Astra 2012 года - отличный выбор. Пройдите тест-драйв и убедитесь в его отличных характеристиках!

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер с радостью ответит на все ваши вопросы и поможет оформить покупку.

id011025