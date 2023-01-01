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Opel Astra
2012
940 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Opel Astra 2012

940 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
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Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra

Характеристики

  • Марка Opel
  • Модель Astra
  • Поколение J Рестайлинг
  • Модификация GTC 1.4 MT (140 л.с.)
  • Комплектация Sport
  • Год 2012
  • Пробег 83528 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Желтый
  • VIN 011025
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1364 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 140 л.с.
  • Воблер 303

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 19
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Opel Astra

Дорогие друзья!
Сегодня мы рады предложить вам прекрасный автомобиль Opel Astra 2012 года выпуска, который приобретался у официального дилера. Данная модель имеет комплектацию GTC, что обеспечивает высокий уровень комфорта и безопасности во время поездок.

Оснащенный раздельным климат-контролем, автомобиль поддерживает оптимальную температуру как для водителя, так и для пассажиров. Датчики дождя и света обеспечивают бесперебойную работу фар и стеклоочистителей в любых погодных условиях, а круиз-контроль помогает сохранять постоянную скорость на дальних поездках.

Автомобиль также оснащен обогревом сидений, что позволяет с комфортом ездить даже в холодное время года. Это очень важно, учитывая наши местные климатические условия.

Если вы ищете надежный и комфортабельный автомобиль, то Opel Astra 2012 года - отличный выбор. Пройдите тест-драйв и убедитесь в его отличных характеристиках!

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер с радостью ответит на все ваши вопросы и поможет оформить покупку.

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