Opel Astra

Мы рады предложить Вам автомобиль Opel Astra 2019 года выпуска. Этот автомобиль был ввезён в Россию в 2023 году и не был зарегистрирован, что означает, что Вы станете его первым владельцем.

Opel Astra оснащен 2-зонным климат-контролем и обогревом сидений, что обеспечит максимальный комфорт в любое время года. Кроме того, автомобиль оснащен круиз-контролем, системой предупреждения о выезде из полосы движения, датчиками дождя и света.

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