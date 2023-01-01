Opel Astra

Мы рады представить Вам Opel Astra 2018 года выпуска, ввезёный в 2023 году. Автомобиль обладает электронным ПТС и еще не был зарегистрирован, так что Вы станете его первым владельцем.

Opel Astra - это автомобиль, который доставит Вам удовольствие от каждой поездки благодаря своим надежным характеристикам. Он оснащен кондиционером, обогревом сидений и руля, а также круиз-контролем и датчиком света, которые позволят Вам комфортно и безопасно управлять машиной в любых условиях.

Кроме того, наш Opel Astra имеет датчики парковки, которые сделает парковку легкой и безопасной.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши опытные менеджеры ответят на все Ваши вопросы и помогут выбрать автомобиль, который подходит именно Вам. Спасибо, что выбрали нашу компанию для покупки автомобиля с пробегом в России!

id048154