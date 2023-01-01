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Opel Astra
2018
1 449 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Opel Astra 2018

1 449 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
Купить онлайн
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra

Характеристики

  • Марка Opel
  • Модель Astra
  • Поколение K
  • Модификация 1.6d AT (136 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 87926 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Белый
  • VIN 048154
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 136 л.с.
  • Воблер 55

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Opel Astra

Мы рады представить Вам Opel Astra 2018 года выпуска, ввезёный в 2023 году. Автомобиль обладает электронным ПТС и еще не был зарегистрирован, так что Вы станете его первым владельцем.

Opel Astra - это автомобиль, который доставит Вам удовольствие от каждой поездки благодаря своим надежным характеристикам. Он оснащен кондиционером, обогревом сидений и руля, а также круиз-контролем и датчиком света, которые позволят Вам комфортно и безопасно управлять машиной в любых условиях.

Кроме того, наш Opel Astra имеет датчики парковки, которые сделает парковку легкой и безопасной.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши опытные менеджеры ответят на все Ваши вопросы и помогут выбрать автомобиль, который подходит именно Вам. Спасибо, что выбрали нашу компанию для покупки автомобиля с пробегом в России!

id048154

Fresh Ростов Вавилова
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