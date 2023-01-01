Opel Astra

Мы рады предложить Вам автомобиль Opel Astra, 2014 года выпуска.

Opel Astra оснащен кондиционером и обогревом сидений, что обеспечивает комфортную поездку в любое время года. Также в автомобиле установлены датчики парковки, что значительно облегчит парковку.

Кроме того, Opel Astra оснащен круиз-контролем, который поможет Вам сохранять постоянную скорость на трассе и снизит усталость во время дальних поездок.

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