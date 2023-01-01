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Opel Astra
2011
760 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Opel Astra 2011

760 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
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Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra

Характеристики

  • Марка Opel
  • Модель Astra
  • Поколение J
  • Модификация 1.6 MT (115 л.с.)
  • Комплектация Enjoy
  • Год 2011
  • Пробег 93821 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Красный
  • VIN 017818
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 115 л.с.
  • Воблер 66

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Opel Astra

Уважаемые покупатели,

Мы рады представить вам автомобиль Opel Astra 2011 года выпуска. Этот надежный и стильный автомобиль будет отличным выбором для тех, кто ценит комфорт, безопасность и передовые технологии.

Важнейшая составляющая для нас - это ваша безопасность. Поэтому Opel Astra оборудован подушками безопасности как для водителя, так и для пассажиров, а также боковыми подушками безопасности. В автомобиле присутствуют такие системы, как антиблокировочная система (ABS) и система стабилизации (ESP), которые помогут вам оставаться на дороге даже в сложных условиях.

Кроме того, Opel Astra оснащен противотуманными фарами и электрообогревом боковых зеркал, что обеспечивает прекрасную видимость в любое время суток. В салоне вы найдете климат-контроль с двумя зонами, который позволяет создать оптимальные условия для каждого пассажира. Благодаря бортовому компьютеру вы всегда будете в курсе состояния автомобиля, а электропривод зеркал и электростеклоподъемники передних и задних окон обеспечат вам максимальный комфорт и удобство.

Мы также позаботились о защите вашего автомобиля от угона. Центральный замок и иммобилайзер гарантируют надежную защиту.

В автомобиле Opel Astra есть мультимедийная система с возможностью подключения AUX, что позволит вам наслаждаться любимой музыкой во время поездок. Салон выполнен из качественной ткани, а передние сиденья обогреваются для вашего комфорта. Также заднее сиденье складывается, предоставляя вам дополнительное пространство для перевозки грузов, а третий задний подголовник обеспечивает безопасность и комфорт пассажиров на заднем сиденье.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда экспертов ответит на все ваши вопросы и поможет вам приобрести этот прекрасный Opel Astra.

Не упустите возможность стать владельцем этого надежного и стильного автомобиля. Приглашаем вас на тест-драйв уже сегодня!

id017818

Fresh Екатеринбург
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