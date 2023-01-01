Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Opel Astra
2014
850 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Opel Astra 2014

850 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 8442 20 06 35
Купить онлайн
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra

Характеристики

  • Марка Opel
  • Модель Astra
  • Поколение J Рестайлинг
  • Модификация 1.6 MT (115 л.с.)
  • Комплектация Active
  • Год 2014
  • Пробег 127776 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Коричневый
  • VIN 033829
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 115 л.с.
  • Воблер 153

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
Развернуть

Информация

Opel Astra

Уважаемые клиенты!

Рады представить вам уникальное предложение от официального дилера - автомобиль Opel Astra 2014 года выпуска. Этот надежный и стильный автомобиль станет вашим надежным спутником на дорогах. Весь опыт и качество, которые вы ожидаете от компании Opel, сосредоточены в этой модели.

Он был приобретен у официального дилера, поэтому вы можете быть уверены в его подлинности и качестве. Оригинальный ПТС и два владельца подтверждают надежность и аккуратность эксплуатации данного автомобиля.

Opel Astra 2014 имеет широкий спектр комплектации, который обеспечит максимальный комфорт и удобство во время езды. Кондиционер и тонированные стекла помогут сохранить приятную атмосферу в салоне в любую погоду. Иммобилайзер и сигнализация обеспечат безопасность вашего автомобиля, а также дистанционный запуск двигателя позволит вам с комфортом начать поездку даже зимой.

Неотъемлемой частью комплектации является бортовой компьютер, который предоставляет полезную информацию о работе автомобиля. Усилитель рулевого управления и центральный замок обеспечивают легкость и удобство в управлении авто. А благодаря обогреву зеркал и сидений вы можете наслаждаться комфортной поездкой даже в холодные дни.

Команда наших профессиональных консультантов всегда готова ответить на все ваши вопросы, предоставить подробную информацию о данном автомобиле и организовать его осмотр и тест-драйв. Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

Opel Astra 2014 - это не только автомобиль, но и возможность приобрести надежного партнера на дороге, который будет радовать вас своими качествами на протяжении многих лет. Не упустите свой шанс стать владельцем этого великолепного автомобиля!

Ждем вас в нашем автосалоне!

id033829

Fresh Волгоград
Адрес: г. Волгоград, проспект Жукова, 94Д
Отдел продаж: +7 8442 20 06 35
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Opel

Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra

Opel Astra
2011

688 000 ₽

Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra

Opel Astra
2014

1 019 600 ₽

Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra

Opel Astra
2010

740 000 ₽

Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira

Opel Zafira
2013

1 150 000 ₽

Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira

Opel Zafira
2007

455 000 ₽

Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra

Opel Astra
2011

789 000 ₽

Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva

Opel Meriva
2013

750 000 ₽

Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara

Opel Antara
2014

1 357 000 ₽

Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra

Opel Astra
2011

695 000 ₽

Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara

Opel Antara
2007

885 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа