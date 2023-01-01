Opel Astra
Преимущества:
- 2 Владельца
- Кондиционер (климат 1-зонный)
- Тонированные стекла
- Легкосплавные диски, 16
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Количество мест (5)
-Салон (ткань)
- Цвет салона (темный)
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
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