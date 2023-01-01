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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Opel Astra
2008
660 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Opel Astra 2008

660 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
Купить онлайн
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra

Характеристики

  • Марка Opel
  • Модель Astra
  • Поколение H Рестайлинг
  • Модификация 1.6 MT (115 л.с.)
  • Год 2008
  • Пробег 117862 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Серый
  • VIN 006760
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 115 л.с.
  • Воблер 049

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Opel Astra

Преимущества:
- 2 Владельца
- Кондиционер (климат 1-зонный)
- Тонированные стекла
- Легкосплавные диски, 16
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Количество мест (5)
-Салон (ткань)
- Цвет салона (темный)
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)

id006760

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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