Opel Astra
Преимущества:
- ПТС Электронный
- Без владельцев в РФ
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Тонированные стекла
- Ксеноновые фары
- Легкосплавные диски, 17
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида
026578