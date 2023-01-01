Opel Corsa

Уважаемый покупатель!

Мы рады предложить вам автомобиль Opel Corsa, 2007 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и полностью соответствует всем требованиям безопасности и качества.

Он надежный, экономичный и прекрасно подойдет тем, кто хочет получить высокое качество за адекватную цену. Климат контроль обеспечит комфортную температуру в салоне, а обогрев руля и сидений помогут сохранить тепло в холодное время года.

Электропривод и обогрев зеркал - это еще одна опция, которая добавит удобства во время эксплуатации автомобиля. Магнитола предоставит возможность наслаждаться любимой музыкой во время поездки.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы уверены, что этот автомобиль станет для вас верным спутником на многие годы!

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