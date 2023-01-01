Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Opel Corsa
2007
499 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Opel Corsa 2007

499 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 473 300 36 79
Купить онлайн
Opel Corsa
Opel Corsa
Opel Corsa
Opel Corsa
Opel Corsa
Opel Corsa
Opel Corsa
Opel Corsa
Opel Corsa
Opel Corsa
Opel Corsa
Opel Corsa

Характеристики

  • Марка Opel
  • Модель Corsa
  • Поколение D
  • Модификация 1.4 MT (90 л.с.)
  • Год 2007
  • Пробег 264781 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Черный
  • VIN 012535
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1364 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 90 л.с.
  • Воблер 187

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
Развернуть

Информация

Opel Corsa

Уважаемый покупатель!

Мы рады предложить вам автомобиль Opel Corsa, 2007 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и полностью соответствует всем требованиям безопасности и качества.

Он надежный, экономичный и прекрасно подойдет тем, кто хочет получить высокое качество за адекватную цену. Климат контроль обеспечит комфортную температуру в салоне, а обогрев руля и сидений помогут сохранить тепло в холодное время года.

Электропривод и обогрев зеркал - это еще одна опция, которая добавит удобства во время эксплуатации автомобиля. Магнитола предоставит возможность наслаждаться любимой музыкой во время поездки.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы уверены, что этот автомобиль станет для вас верным спутником на многие годы!

id012535

Fresh Воронеж
Адрес: г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35л
Отдел продаж: +7 473 300 36 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Opel

Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra

Opel Astra
2011

688 000 ₽

Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra

Opel Astra
2014

999 800 ₽

Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira

Opel Zafira
2013

1 145 000 ₽

Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira

Opel Zafira
2007

455 000 ₽

Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara

Opel Antara
2014

1 357 000 ₽

Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka

Opel Mokka
2014

1 135 000 ₽

Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life

Opel Zafira Life
2020

4 580 000 ₽

Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka Opel Mokka

Opel Mokka
2014

1 125 000 ₽

Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life Opel Zafira Life

Opel Zafira Life
2021

4 825 000 ₽

Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra

Opel Astra
2012

848 200 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа