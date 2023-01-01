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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Opel Corsa
2010
729 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Opel Corsa 2010

729 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Opel Corsa
Opel Corsa
Opel Corsa
Opel Corsa
Opel Corsa
Opel Corsa
Opel Corsa
Opel Corsa
Opel Corsa
Opel Corsa
Opel Corsa
Opel Corsa
Opel Corsa
Opel Corsa

Характеристики

  • Марка Opel
  • Модель Corsa
  • Поколение D Рестайлинг I
  • Модификация 1.4 AT (100 л.с.)
  • Год 2010
  • Пробег 173538 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Красный
  • VIN 033254
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1398 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 100 л.с.
  • Воблер 3

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (комбинированный)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Opel Corsa

Уважаемые клиенты, рады предложить Вам автомобиль, который обязательно понравится! Опел Корса 2010 года - надежный, стильный и качественный автомобиль, который никогда не подведет!

Был приобретен у официального дилера, поэтому можно быть уверенным в истории машины и в прозрачной сделке. Оригинальный ПТС вместе с полным пакетом документов будет в наличии при покупке.

Автомобиль комплектуется самыми необходимыми и полезными опциями, такими как климат-контроль, мультируль с отделкой кожей, обогревы сидений, комбинированный салон (кожа-ткань), электропривод обогрева зеркал, электростеклоподъемники передние, маршрутный компьютер, мультимедиа, задние парковочные датчики и легкосплавные диски.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите свой шанс приобрести качественный и комфортный автомобиль от проверенного поставщика. Мы уверенны, что Вы не пожалеете о своем выборе!

id033254

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