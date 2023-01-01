Opel Corsa

Уважаемые клиенты, рады предложить Вам автомобиль, который обязательно понравится! Опел Корса 2010 года - надежный, стильный и качественный автомобиль, который никогда не подведет!

Был приобретен у официального дилера, поэтому можно быть уверенным в истории машины и в прозрачной сделке. Оригинальный ПТС вместе с полным пакетом документов будет в наличии при покупке.

Автомобиль комплектуется самыми необходимыми и полезными опциями, такими как климат-контроль, мультируль с отделкой кожей, обогревы сидений, комбинированный салон (кожа-ткань), электропривод обогрева зеркал, электростеклоподъемники передние, маршрутный компьютер, мультимедиа, задние парковочные датчики и легкосплавные диски.

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