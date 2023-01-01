Opel Insignia

Добрый день! Мы рады представить вашему вниманию свежую поставку автомобилей Opel Insignia, 2019 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен в РФ всего несколько месяцев назад, в мае 2023 года. Несмотря на свой возраст, он безупречно сохранился и готов порадовать нового владельца своими характеристиками.

Этот конкретный Opel Insignia имеет электронный ПТС и никогда ранее не имел владельцев на территории нашей страны. Он до сих пор находится в оригинальном заводском окрасе. Комплектация Sports Tourer, которая делает этот автомобиль еще более привлекательным для любителей спортивных универсалов.

Под капотом установлен дизельный двигатель 1.6 (136 л.с.) в паре с автоматической коробкой передач. Все элементы салона выполнены из качественных материалов, что обеспечивает комфорт и удобство в дороге. Наличие навигационной системы, парктроников, круиз-контроля, датчиков дождя и света делает управление автомобилем еще более простым и безопасным.

Особенностью Opel Insignia является его вместительный багажник, что делает этот автомобиль идеальным для семейных поездок и длительных путешествий.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут оформить покупку. Будьте уверены, что приобретая этот Opel Insignia, вы получаете надежного и комфортного спутника на многие годы.

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