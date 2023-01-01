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Opel Insignia
2019
1 849 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Opel Insignia 2019

1 849 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Opel Insignia
Opel Insignia
Opel Insignia
Opel Insignia
Opel Insignia
Opel Insignia
Opel Insignia
Opel Insignia
Opel Insignia
Opel Insignia
Opel Insignia

Характеристики

  • Марка Opel
  • Модель Insignia
  • Поколение II
  • Модификация 1.6d AT (136 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 158222 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Синий
  • VIN 057590
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 136 л.с.
  • Воблер 190

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 17
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Opel Insignia

Добрый день! Мы рады представить вашему вниманию свежую поставку автомобилей Opel Insignia, 2019 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен в РФ всего несколько месяцев назад, в мае 2023 года. Несмотря на свой возраст, он безупречно сохранился и готов порадовать нового владельца своими характеристиками.

Этот конкретный Opel Insignia имеет электронный ПТС и никогда ранее не имел владельцев на территории нашей страны. Он до сих пор находится в оригинальном заводском окрасе. Комплектация Sports Tourer, которая делает этот автомобиль еще более привлекательным для любителей спортивных универсалов.

Под капотом установлен дизельный двигатель 1.6 (136 л.с.) в паре с автоматической коробкой передач. Все элементы салона выполнены из качественных материалов, что обеспечивает комфорт и удобство в дороге. Наличие навигационной системы, парктроников, круиз-контроля, датчиков дождя и света делает управление автомобилем еще более простым и безопасным.

Особенностью Opel Insignia является его вместительный багажник, что делает этот автомобиль идеальным для семейных поездок и длительных путешествий.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут оформить покупку. Будьте уверены, что приобретая этот Opel Insignia, вы получаете надежного и комфортного спутника на многие годы.

id057590

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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