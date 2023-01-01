Opel Insignia

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Добро пожаловать в наш автосалон! Мы рады представить вам новый автомобиль Opel Insignia, 2019 года выпуска, который только что привезен из-за рубежа в 2023 году. Этот автомобиль - идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и стиль.

Среди основных возможностей автомобиля Opel Insignia можно выделить климат контроль, тканевый салон, подогрев передних сидений и полный электро пакет. Эти функции сделают вашу поездку максимально комфортной и удобной.

Кроме того, этот автомобиль имеет просторный салон, который позволит вам и вашим пассажирам чувствовать себя максимально свободно и комфортно. А его стильный дизайн и высокое качество исполнения не оставят равнодушным никого.

Не упустите возможность приобрести этот автомобиль по выгодной цене! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры с удовольствием ответят на все ваши вопросы и помогут оформить покупку. Не теряйте время, приезжайте к нам и станьте обладателем этого прекрасного автомобиля!

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