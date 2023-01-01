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Opel Insignia
2019
1 699 000 ₽
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Opel Insignia 2019

1 699 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Opel Insignia
Opel Insignia
Opel Insignia
Opel Insignia
Opel Insignia
Opel Insignia
Opel Insignia
Opel Insignia
Opel Insignia
Opel Insignia
Opel Insignia
Opel Insignia
Opel Insignia

Характеристики

  • Марка Opel
  • Модель Insignia
  • Поколение II
  • Модификация 1.6d AT (136 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 81034 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Красный
  • VIN 065211
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 136 л.с.
  • Воблер 267

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Opel Insignia

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Добро пожаловать в наш автосалон! Мы рады представить вам новый автомобиль Opel Insignia, 2019 года выпуска, который только что привезен из-за рубежа в 2023 году. Этот автомобиль - идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и стиль.

Среди основных возможностей автомобиля Opel Insignia можно выделить климат контроль, тканевый салон, подогрев передних сидений и полный электро пакет. Эти функции сделают вашу поездку максимально комфортной и удобной.

Кроме того, этот автомобиль имеет просторный салон, который позволит вам и вашим пассажирам чувствовать себя максимально свободно и комфортно. А его стильный дизайн и высокое качество исполнения не оставят равнодушным никого.

Не упустите возможность приобрести этот автомобиль по выгодной цене! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры с удовольствием ответят на все ваши вопросы и помогут оформить покупку. Не теряйте время, приезжайте к нам и станьте обладателем этого прекрасного автомобиля!

id065211

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Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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