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Opel Meriva
2012
829 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Opel Meriva 2012

829 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Opel Meriva
Opel Meriva
Opel Meriva
Opel Meriva
Opel Meriva
Opel Meriva
Opel Meriva
Opel Meriva
Opel Meriva
Opel Meriva
Opel Meriva
Opel Meriva
Opel Meriva

Характеристики

  • Марка Opel
  • Модель Meriva
  • Поколение B
  • Модификация 1.4 MT (140 л.с.)
  • Год 2012
  • Пробег 106087 км
  • Тип кузова Компактвэн
  • Цвет Белый
  • VIN 002808
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1364 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 140 л.с.
  • Воблер 257

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 15
  • Обогрев сидений
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Opel Meriva

Мы рады предложить вам потрясающий автомобиль Opel Meriva, 2012 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, что подтверждает его высокое качество и надежность.

Оригинальный ПТС - это лишнее подтверждение того, что данный автомобиль имеет безупречную историю и является юридически чистым. Вы можете быть полностью уверены в том, что приобретаете автомобиль с безупречной репутацией и надежной историей обслуживания.

Opel Meriva 2012 года оснащен рядом дополнительных опций, которые делают его еще более привлекательным. Раздельный климат-контроль позволяет водителю и пассажирам создавать комфортное микроклимат в салоне автомобиля. Каждый сможет настроить температуру по своему вкусу, обеспечивая комфорт даже в длительных поездках.

Круиз-контроль - это функция, которая помогает водителю поддерживать постоянную скорость на дороге и снижает усталость во время длительных поездок. Она придется особенно кстати, если вы часто ездите на трассах или в условиях пробок.

Не забудьте о приятных особенностях этого автомобиля! В Opel Meriva 2012 года есть подогрев сидений и руля, которые станут вашим надежным союзником в холодные зимние дни. Вы всегда будете ощущать комфорт и тепло, даже когда за окном мороз и снег.

Звоните нам прямо сейчас по указанному номеру и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут организовать тест-драйв, чтобы вы могли лично оценить все преимущества Opel Meriva 2012 года. Не упустите возможность стать счастливым обладателем этого потрясающего автомобиля!

id002808

Fresh Минеральные Воды
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Отдел продаж: +7 865 220 57 34
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