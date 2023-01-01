Opel Meriva

Мы рады предложить вам потрясающий автомобиль Opel Meriva, 2012 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, что подтверждает его высокое качество и надежность.

Оригинальный ПТС - это лишнее подтверждение того, что данный автомобиль имеет безупречную историю и является юридически чистым. Вы можете быть полностью уверены в том, что приобретаете автомобиль с безупречной репутацией и надежной историей обслуживания.

Opel Meriva 2012 года оснащен рядом дополнительных опций, которые делают его еще более привлекательным. Раздельный климат-контроль позволяет водителю и пассажирам создавать комфортное микроклимат в салоне автомобиля. Каждый сможет настроить температуру по своему вкусу, обеспечивая комфорт даже в длительных поездках.

Круиз-контроль - это функция, которая помогает водителю поддерживать постоянную скорость на дороге и снижает усталость во время длительных поездок. Она придется особенно кстати, если вы часто ездите на трассах или в условиях пробок.

Не забудьте о приятных особенностях этого автомобиля! В Opel Meriva 2012 года есть подогрев сидений и руля, которые станут вашим надежным союзником в холодные зимние дни. Вы всегда будете ощущать комфорт и тепло, даже когда за окном мороз и снег.

Звоните нам прямо сейчас по указанному номеру и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут организовать тест-драйв, чтобы вы могли лично оценить все преимущества Opel Meriva 2012 года. Не упустите возможность стать счастливым обладателем этого потрясающего автомобиля!

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