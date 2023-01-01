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Opel Meriva
2013
899 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Opel Meriva 2013

899 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
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Opel Meriva
Opel Meriva
Opel Meriva
Opel Meriva
Opel Meriva
Opel Meriva
Opel Meriva
Opel Meriva
Opel Meriva
Opel Meriva
Opel Meriva
Opel Meriva
Opel Meriva
Opel Meriva
Opel Meriva
Opel Meriva

Характеристики

  • Марка Opel
  • Модель Meriva
  • Поколение B
  • Модификация 1.4 MT (140 л.с.)
  • Год 2013
  • Пробег 103223 км
  • Тип кузова Компактвэн
  • Цвет Серый
  • VIN 000044
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1364 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 140 л.с.
  • Воблер 206

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Opel Meriva

Преимущества:
- 2 владельца по ПТС
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Ксеноновые фары
- Легкосплавные диски, 16
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Круиз-контроль
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Количество мест (5)
- Салон (ткань)
- Цвет салона (темный)
- Ручная регулировка сиденья водителя
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)

id000044

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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