Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Opel Mokka
2015
1 169 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Opel Mokka 2015

1 169 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 473 300 35 93
Купить онлайн
Opel Mokka
Opel Mokka
Opel Mokka
Opel Mokka
Opel Mokka
Opel Mokka
Opel Mokka
Opel Mokka
Opel Mokka
Opel Mokka
Opel Mokka
Opel Mokka
Opel Mokka

Характеристики

  • Марка Opel
  • Модель Mokka
  • Поколение I
  • Модификация 1.8 AT (140 л.с.) 4WD
  • Год 2015
  • Пробег 165291 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 000459
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1798 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 140 л.с.
  • Воблер 204

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Opel Mokka

Дорогие наши клиенты!

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию автомобиль Opel Mokka, который был приобретен у официального дилера. Это надежный и практичный автомобиль, который подарит вам комфорт и удобство во время каждой поездки.

Наш автомобиль Opel Mokka оснащен мультимедийной системой с функцией подключения смартфона, которая позволит вам наслаждаться любимой музыкой и просматривать фотографии друзей и близких во время поездки. Навигация поможет вам быстро и легко добраться до нужного места, а камера заднего вида обеспечит безопасную парковку.

Дополнительные опции нашего автомобиля включают датчики дождя и света, что позволяет управлять автомобилем в любую погоду. Раздельный климат-контроль обеспечит комфортную температуру в салоне, а круиз-контроль позволит сэкономить топливо на дальних поездках.

Все окна и зеркала в автомобиле имеют электропривод, а передние сидения оснащены системой обогрева – это позволит удобно регулировать температуру в автомобиле в любое время года.

Вы можете быть уверены в качестве нашего автомобиля, так как он прошел все необходимые проверки и тесты. Кроме того, нам важен каждый наш клиент, поэтому мы предоставляем бесплатный отчет по данному автомобилю, который поможет вам лучше понять его характеристики и функциональные возможности.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы и помочь вам приобрести вашу мечту!

id000459

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Opel

Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra

Opel Astra
2011

688 000 ₽

Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra

Opel Astra
2014

1 019 600 ₽

Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra

Opel Astra
2010

740 000 ₽

Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira

Opel Zafira
2013

1 150 000 ₽

Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira Opel Zafira

Opel Zafira
2007

455 000 ₽

Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra

Opel Astra
2011

789 000 ₽

Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva Opel Meriva

Opel Meriva
2013

750 000 ₽

Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara

Opel Antara
2014

1 357 000 ₽

Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra

Opel Astra
2011

695 000 ₽

Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara Opel Antara

Opel Antara
2007

885 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа