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Opel Vectra
2008
639 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Opel Vectra 2008

639 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Купить онлайн
Opel Vectra
Opel Vectra
Opel Vectra
Opel Vectra
Opel Vectra
Opel Vectra
Opel Vectra
Opel Vectra
Opel Vectra
Opel Vectra

Характеристики

  • Марка Opel
  • Модель Vectra
  • Поколение C Рестайлинг
  • Модификация 1.6 MT (105 л.с.)
  • Год 2008
  • Пробег 247694 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Синий
  • VIN 118368
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 105 л.с.
  • Воблер 232

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Opel Vectra

Уважаемые автолюбители!

Мы рады представить Вам наш автомобиль Opel Vectra 2008 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, что гарантирует его высокое качество и надежность.

Opel Vectra 2008 года - это легендарный автомобиль, который завоевал множество поклонников благодаря своей надежности и комфорту. Он является прекрасным выбором для тех, кто ценит комфорт и безопасность на дороге.

Этот автомобиль оснащен всем необходимым для комфортной езды. Кондиционер обеспечит комфортную температуру в салоне в любых условиях. А благодаря электростеклоподъемникам и электрозеркалам, управление автомобилем станет еще более удобным и комфортным.

Кроме того, этот автомобиль имеет привлекательный внешний вид, который привлечет внимание окружающих. Его легкий и маневренный характер делает его идеальным выбором для городской езды.

Если Вы ищете надежный, комфортный и привлекательный автомобиль, то Opel Vectra 2008 года - это отличный выбор для Вас. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы уверены, что этот автомобиль станет надежным попутчиком на многие годы!

id118368

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