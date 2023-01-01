Opel Vivaro

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%.

Автомобиль Opel Vivaro, 2019 года выпуска, пригнан с Европы и доступен для приобретения у официального дилера. Этот автомобиль имеет заводское лакокрасочное покрытие и только одного владельца, что гарантирует его надежность и безопасность.

Комплектация автомобиля включает в себя статусные опции, которые делают его особенно привлекательным. Дополнительные функции, такие как датчики света, электропривод и обогрев зеркал, камера заднего вида, парктроники, круиз-контроль, противотуманные фары и USB порт, обеспечат комфорт и безопасность во время поездок.

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