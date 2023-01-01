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Opel Vivaro
2019
2 989 000 ₽
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Opel Vivaro 2019

2 989 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Opel Vivaro
Opel Vivaro
Opel Vivaro
Opel Vivaro
Opel Vivaro
Opel Vivaro
Opel Vivaro
Opel Vivaro
Opel Vivaro
Opel Vivaro
Opel Vivaro
Opel Vivaro
Opel Vivaro
Opel Vivaro

Характеристики

  • Марка Opel
  • Модель Vivaro
  • Поколение C
  • Модификация 2.0d MT (150 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 78329 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Белый
  • VIN 020636
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1997 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 71

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (9)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Opel Vivaro

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%.

Автомобиль Opel Vivaro, 2019 года выпуска, пригнан с Европы и доступен для приобретения у официального дилера. Этот автомобиль имеет заводское лакокрасочное покрытие и только одного владельца, что гарантирует его надежность и безопасность.

Комплектация автомобиля включает в себя статусные опции, которые делают его особенно привлекательным. Дополнительные функции, такие как датчики света, электропривод и обогрев зеркал, камера заднего вида, парктроники, круиз-контроль, противотуманные фары и USB порт, обеспечат комфорт и безопасность во время поездок.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы и поможем вам сделать правильный выбор.

id020636

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