Peugeot 107

Уважаемые автолюбители!

Сегодня мы хотим предложить вам Peugeot 107 2008 года выпуска. Это надежный автомобиль, который прослужит вам долгие годы. Он оснащен рядом дополнительных опций, которые сделают вашу поездку еще более комфортабельной.

Этот автомобиль имеет кондиционер, который поддерживает комфортную температуру в салоне, а также иммобилайзер, который гарантирует безопасность вашего автомобиля. Бортовой компьютер позволяет отслеживать основные параметры работы машины, а центральный замок обеспечивает защиту от кражи.

Усилитель рулевого управления и электростеклоподъемники передних окон делают управление автомобилем быстрым и легким, а тканевый салон и его темный цвет создают приятную атмосферу в салоне. В автомобиле есть 5 посадочных мест, что делает его подходящим для большинства семей.

Антиблокировочная система (ABS) и фронтальные подушки безопасности обеспечивают безопасность водителя и пассажиров. А магнитола с CD-проигрывателем поможет скрасить длительные поездки.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш консультант ответит на все ваши вопросы и поможет вам сделать правильный выбор. Peugeot 107 - это надежный и комфортабельный автомобиль, который готов стать вашим верным спутником на многие годы!

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