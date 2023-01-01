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Peugeot 107
2008
429 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Peugeot 107 2008

429 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 36 79
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Peugeot 107
Peugeot 107
Peugeot 107
Peugeot 107
Peugeot 107
Peugeot 107
Peugeot 107
Peugeot 107
Peugeot 107
Peugeot 107

Характеристики

  • Марка Peugeot
  • Модель 107
  • Поколение I
  • Модификация 1.0 AMT (68 л.с.)
  • Комплектация Active
  • Год 2008
  • Пробег 121421 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Красный
  • VIN 291645
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 68 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Peugeot 107

Уважаемые автолюбители!

Сегодня мы хотим предложить вам Peugeot 107 2008 года выпуска. Это надежный автомобиль, который прослужит вам долгие годы. Он оснащен рядом дополнительных опций, которые сделают вашу поездку еще более комфортабельной.

Этот автомобиль имеет кондиционер, который поддерживает комфортную температуру в салоне, а также иммобилайзер, который гарантирует безопасность вашего автомобиля. Бортовой компьютер позволяет отслеживать основные параметры работы машины, а центральный замок обеспечивает защиту от кражи.

Усилитель рулевого управления и электростеклоподъемники передних окон делают управление автомобилем быстрым и легким, а тканевый салон и его темный цвет создают приятную атмосферу в салоне. В автомобиле есть 5 посадочных мест, что делает его подходящим для большинства семей.

Антиблокировочная система (ABS) и фронтальные подушки безопасности обеспечивают безопасность водителя и пассажиров. А магнитола с CD-проигрывателем поможет скрасить длительные поездки.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш консультант ответит на все ваши вопросы и поможет вам сделать правильный выбор. Peugeot 107 - это надежный и комфортабельный автомобиль, который готов стать вашим верным спутником на многие годы!

id291645

Fresh Воронеж
Адрес: г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35л
Отдел продаж: +7 473 300 36 79
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