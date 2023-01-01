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Peugeot 107
2009
499 000 ₽
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Peugeot 107 2009

499 000 ₽
Возможна доставка
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Peugeot 107
Peugeot 107
Peugeot 107
Peugeot 107
Peugeot 107
Peugeot 107
Peugeot 107
Peugeot 107
Peugeot 107
Peugeot 107
Peugeot 107
Peugeot 107

Характеристики

  • Марка Peugeot
  • Модель 107
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.0 AMT (68 л.с.)
  • Комплектация Active
  • Год 2009
  • Пробег 155811 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Желтый
  • Воблер 162
  • VIN 341223
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 998 см3
  • КПП Автомат робот
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 68 л.с.

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 13
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Peugeot 107

Преимущества автомобиля:
• Передние электростеклоподъемники
• Кондиционер
• Усилитель рулевого управления
• Антиблокировочная система (ABS)
• Магнитола

341223

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
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