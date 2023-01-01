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Peugeot 206
2007
385 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Peugeot 206 2007

385 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
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Peugeot 206
Peugeot 206
Peugeot 206
Peugeot 206
Peugeot 206
Peugeot 206
Peugeot 206
Peugeot 206
Peugeot 206
Peugeot 206

Характеристики

  • Марка Peugeot
  • Модель 206
  • Поколение 206
  • Модификация 1.4 MT (75 л.с.)
  • Год 2007
  • Пробег 189428 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серый
  • VIN 784511
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1361 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 75 л.с.
  • Воблер 285

Комплектация

  • Бортовой компьютер
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Peugeot 206

Добро пожаловать в автосалон нашей компании, где мы предлагаем только самые надежные и высококачественные автомобили.

Сегодня мы хотим рассказать вам о Peugeot 206, 2007 года выпуска. Это прекрасное авто было приобретено у официального дилера и сейчас поставлено на продажу только после тщательной проверки всех систем и узлов.

Peugeot 206 - это не только стильный и современный автомобиль, но и надежный помощник в повседневной жизни. В этом автомобиле вы найдете все, что нужно для комфортной и безопасной езды: отличный кондиционер, хорошую звуковую систему, а также множество других опций, которые делают каждую поездку максимально комфортной.

Мы гарантируем, что Peugeot 206 2007 года в нашем автосалоне отвечает всем требованиям безопасности, а также полностью соответствует оригинальному ПТС. Наша команда профессионалов провела тщательную проверку автомобиля, чтобы убедиться, что он находится в идеальном состоянии и готов к эксплуатации.

Если вы хотите приобрести этот автомобиль, обратитесь к нашим менеджерам, и они с удовольствием помогут вам организовать тест-драйв и ответят на все вопросы, которые у вас возникнут. А если вы позвоните нам прямо сейчас и назовете кодовое слово ФРЕШ, то получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

Не упустите возможность стать обладателем этого замечательного автомобиля. Звоните нам прямо сейчас и запишитесь на тест-драйв!

id784511

Fresh Ростов Аксай
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Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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