Peugeot 3008

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Уважаемые автолюбители!

Мы рады представить Вам уникальный автомобиль Peugeot 3008 2017 года выпуска, который был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС. Автомобиль имеет одного владельца и прошел дилерское обслуживание, что гарантирует его высокое качество. В наличии также имеются сервисные документы.

Этот автомобиль обладает множеством дополнительных опций, которые обеспечат Вам максимальный комфорт и безопасность на дороге. Климат-контроль, легкосплавные диски, датчик света, парктроники, центральный замок, обогрев зеркал и сидений, мультифункциональное рулевое колесо, стеклоподъемники, ABS и USB - все это доступно в этом автомобиле.

При покупке данного автомобиля Вы получите бесплатный отчет. Мы готовы предоставить Вам полную информацию о данном автомобиле и помочь с его приобретением. Мы гарантируем отличное качество автомобиля и профессиональный сервис!

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите возможность стать обладателем этого прекрасного автомобиля!

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