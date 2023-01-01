Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Peugeot 3008
2017
1 940 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Peugeot 3008 2017

1 940 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+ 7 343 288 54 38
Купить онлайн
Peugeot 3008
Peugeot 3008
Peugeot 3008
Peugeot 3008
Peugeot 3008
Peugeot 3008
Peugeot 3008
Peugeot 3008
Peugeot 3008
Peugeot 3008
Peugeot 3008
Peugeot 3008
Peugeot 3008
Peugeot 3008
Peugeot 3008
Peugeot 3008
Peugeot 3008

Характеристики

  • Марка Peugeot
  • Модель 3008
  • Поколение II
  • Модификация 1.6 AT (150 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 73072 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Коричневый
  • VIN 317148
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 86

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Легкосплавные диски, 18
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Peugeot 3008

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Уважаемые автолюбители!

Мы рады представить Вам уникальный автомобиль Peugeot 3008 2017 года выпуска, который был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС. Автомобиль имеет одного владельца и прошел дилерское обслуживание, что гарантирует его высокое качество. В наличии также имеются сервисные документы.

Этот автомобиль обладает множеством дополнительных опций, которые обеспечат Вам максимальный комфорт и безопасность на дороге. Климат-контроль, легкосплавные диски, датчик света, парктроники, центральный замок, обогрев зеркал и сидений, мультифункциональное рулевое колесо, стеклоподъемники, ABS и USB - все это доступно в этом автомобиле.

При покупке данного автомобиля Вы получите бесплатный отчет. Мы готовы предоставить Вам полную информацию о данном автомобиле и помочь с его приобретением. Мы гарантируем отличное качество автомобиля и профессиональный сервис!

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите возможность стать обладателем этого прекрасного автомобиля!

id317148

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Peugeot

Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308

Peugeot 308
2010

690 000 ₽

Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408

Peugeot 408
2012

545 000 ₽

Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008

Peugeot 3008
2019

2 098 000 ₽

Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508

Peugeot 508
2012

999 000 ₽

Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308

Peugeot 308
2008

585 000 ₽

Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508

Peugeot 508
2019

1 605 000 ₽

Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508

Peugeot 508
2014

1 290 000 ₽

Peugeot Traveller Peugeot Traveller Peugeot Traveller Peugeot Traveller Peugeot Traveller Peugeot Traveller Peugeot Traveller Peugeot Traveller Peugeot Traveller Peugeot Traveller Peugeot Traveller Peugeot Traveller Peugeot Traveller Peugeot Traveller Peugeot Traveller Peugeot Traveller Peugeot Traveller Peugeot Traveller Peugeot Traveller Peugeot Traveller Peugeot Traveller Peugeot Traveller Peugeot Traveller Peugeot Traveller Peugeot Traveller Peugeot Traveller Peugeot Traveller

Peugeot Traveller
2020

3 530 000 ₽

Peugeot Traveller Peugeot Traveller Peugeot Traveller Peugeot Traveller Peugeot Traveller Peugeot Traveller Peugeot Traveller Peugeot Traveller Peugeot Traveller Peugeot Traveller Peugeot Traveller Peugeot Traveller Peugeot Traveller Peugeot Traveller Peugeot Traveller Peugeot Traveller Peugeot Traveller Peugeot Traveller

Peugeot Traveller
2020

3 555 000 ₽

Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308

Peugeot 308
2010

555 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа