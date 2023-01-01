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Peugeot 307
2005
595 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Peugeot 307 2005

595 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
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Peugeot 307
Peugeot 307
Peugeot 307
Peugeot 307
Peugeot 307
Peugeot 307
Peugeot 307
Peugeot 307
Peugeot 307
Peugeot 307

Характеристики

  • Марка Peugeot
  • Модель 307
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 MT (109 л.с.)
  • Год 2005
  • Пробег 463547 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Серебряный
  • VIN 365445
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1587 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 109 л.с.
  • Воблер 71

Информация

Peugeot 307

Уважаемые клиенты! Мы рады представить вам Peugeot 307, 2005 года выпуска. Этот автомобиль имеет всего двух владельцев и оригинальный ПТС, что является одним из самых важных параметров при выборе авто.

Комфортабельность – это то, что делает наш автомобиль особенно привлекательным. Климат-контроль обеспечит наилучший микроклимат в салоне в любое время года. Вы сможете наслаждаться своей поездкой даже в самые жаркие дни.

Peugeot 307 – это автомобиль, который сочетает в себе высокую надежность и уникальный дизайн. Он станет вашим верным спутником на дороге и поможет вам исполнить все задуманные планы. А благодаря своей уникальной внешности, этот автомобиль привлечет внимание окружающих и подчеркнет ваш статус.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры с радостью ответят на все ваши вопросы, помогут выбрать лучший вариант и организуют тест-драйв для вашего удобства.

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Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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