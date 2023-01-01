Peugeot 5008

Хотите купить надежный и комфортный автомобиль? Тогда обратите внимание на Peugeot 5008 1.5d AT (130 л.с.)! Этот внедорожник в белом цвете не оставит вас равнодушными.

Одним из главных преимуществ этой модели является ее состояние – всего один владелец с 2019 года выпуска. Вы можете быть уверены в том, что автомобиль прошел все необходимые проверки и находится в отличном техническом состоянии.

Peugeot 5008 оснащен множеством функций, которые сделают вашу поездку максимально комфортной. Кондиционер с климат-контролем 2-зонным позволит вам поддерживать комфортную температуру в салоне в любое время года. Тонированные стекла и легкосплавные диски, диаметром 18 дюймов, придадут вашему автомобилю стильный и современный вид.

Система доступа без ключа и бортовой компьютер – это только часть удобств, которые предлагает Peugeot 5008. Парковаться станет легче с камерой заднего вида, а круиз-контроль поможет вам поддерживать оптимальную скорость на дороге.

Автомобиль также обладает высоким уровнем безопасности. Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости обеспечат вам стабильность на дороге. Подушки безопасности и система иммобилайзера гарантируют вашу безопасность и защиту в случае аварии.

Не упустите возможность приобрести Peugeot 5008 с комбинированным темным салоном. Регулировка сидений водителя по высоте и регулировка руля в двух плоскостях позволят вам настроить салон под себя.

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