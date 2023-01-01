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Peugeot 5008
2019
2 270 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Peugeot 5008 2019

2 270 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 205 28 89
Купить онлайн
Peugeot 5008
Peugeot 5008
Peugeot 5008
Peugeot 5008
Peugeot 5008
Peugeot 5008
Peugeot 5008
Peugeot 5008
Peugeot 5008
Peugeot 5008
Peugeot 5008
Peugeot 5008
Peugeot 5008
Peugeot 5008
Peugeot 5008
Peugeot 5008
Peugeot 5008

Характеристики

  • Марка Peugeot
  • Модель 5008
  • Поколение II
  • Модификация 1.5d AT (130 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 102592 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 302256
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1499 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 130 л.с.
  • Воблер 49

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (комбинированный)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Peugeot 5008

Хотите купить надежный и комфортный автомобиль? Тогда обратите внимание на Peugeot 5008 1.5d AT (130 л.с.)! Этот внедорожник в белом цвете не оставит вас равнодушными.

Одним из главных преимуществ этой модели является ее состояние – всего один владелец с 2019 года выпуска. Вы можете быть уверены в том, что автомобиль прошел все необходимые проверки и находится в отличном техническом состоянии.

Peugeot 5008 оснащен множеством функций, которые сделают вашу поездку максимально комфортной. Кондиционер с климат-контролем 2-зонным позволит вам поддерживать комфортную температуру в салоне в любое время года. Тонированные стекла и легкосплавные диски, диаметром 18 дюймов, придадут вашему автомобилю стильный и современный вид.

Система доступа без ключа и бортовой компьютер – это только часть удобств, которые предлагает Peugeot 5008. Парковаться станет легче с камерой заднего вида, а круиз-контроль поможет вам поддерживать оптимальную скорость на дороге.

Автомобиль также обладает высоким уровнем безопасности. Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости обеспечат вам стабильность на дороге. Подушки безопасности и система иммобилайзера гарантируют вашу безопасность и защиту в случае аварии.

Не упустите возможность приобрести Peugeot 5008 с комбинированным темным салоном. Регулировка сидений водителя по высоте и регулировка руля в двух плоскостях позволят вам настроить салон под себя.

Звоните нам прямо сейчас и получите подробную информацию о Peugeot 5008 1.5d AT (130 л.с.) в белом цвете. Этот автомобиль станет вашим надежным спутником на дороге!

id302256

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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