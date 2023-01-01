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Peugeot Expert
2020
2 700 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Peugeot Expert 2020

2 700 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Peugeot Expert
Peugeot Expert
Peugeot Expert
Peugeot Expert
Peugeot Expert
Peugeot Expert
Peugeot Expert
Peugeot Expert
Peugeot Expert

Характеристики

  • Марка Peugeot
  • Модель Expert
  • Поколение III
  • Модификация 2.0d AT (150 л.с.)
  • Год 2020
  • Пробег 72355 км
  • Тип кузова Фургон
  • Цвет Белый
  • VIN 007180
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1997 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 168

Комплектация

  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Peugeot Expert

Хотите надежный и комфортный автомобиль для своего бизнеса? Peugeot Expert 2020 года выпуска - именно то, что вам нужно! С мощным 150-сильным двигателем, автоматической коробкой передач и передним приводом, этот фургон обеспечит вам высокую производительность и удобство в работе.

Кроме того, Peugeot Expert имеет электронный ПТС и заводской белый окрас, что гарантирует его надежность и сохранение первоначального вида на долгие годы. Внутри вы найдете камеру заднего вида и кондиционер, что обеспечит комфортное использование в любых условиях и позволит сосредоточиться на работе.

Не теряйте время и выбирайте Peugeot Expert для своего бизнеса - это надежный партнер на долгие годы!

id007180

Fresh Краснодар
Адрес: г. Краснодар, ул. Горячеключевская, 5
Отдел продаж: +7 861 202 51 37
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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