Peugeot Expert

Хотите надежный и комфортный автомобиль для своего бизнеса? Peugeot Expert 2020 года выпуска - именно то, что вам нужно! С мощным 150-сильным двигателем, автоматической коробкой передач и передним приводом, этот фургон обеспечит вам высокую производительность и удобство в работе.

Кроме того, Peugeot Expert имеет электронный ПТС и заводской белый окрас, что гарантирует его надежность и сохранение первоначального вида на долгие годы. Внутри вы найдете камеру заднего вида и кондиционер, что обеспечит комфортное использование в любых условиях и позволит сосредоточиться на работе.

Не теряйте время и выбирайте Peugeot Expert для своего бизнеса - это надежный партнер на долгие годы!

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