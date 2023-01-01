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Peugeot Traveller
2020
3 600 000 ₽
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Peugeot Traveller 2020

3 600 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller

Характеристики

  • Марка Peugeot
  • Модель Traveller
  • Поколение I
  • Модификация 2.0d AT (150 л.с.)
  • Комплектация Active
  • Год 2020
  • Пробег 114856 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Черный
  • VIN 006454
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1977 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 282

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (8)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Peugeot Traveller

Уважаемые клиенты!

Предлагаем вашему вниманию автомобиль Peugeot Traveller 2020 года выпуска, приобретенный у официального дилера в РФ.

Peugeot Traveller 2020 оснащен 3х зонным климат контролем, круиз контролем, подогревом передних сидений и подрулевыми лепестками. Эти функции обеспечивают максимальный комфорт и удобство во время поездок.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет оформить покупку.

id006454

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Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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