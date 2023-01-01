Peugeot Traveller
Преимущества:
- Автомобиль приобретался у официального дилера в марте 2020 года
- Электронный ПТС
- 1 владелец
- Дилерское сервисное обслуживание
- Мультимедийная система с камерой спереди и сзади
- 3-зонный климат-контроль
- Подогрев передних сидений
- Подогрев лобового стекла
- Датчик света
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Противотуманные фары
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Регулировка и обогрев зеркал
- Передние стеклоподъемники
- Курсовая устойчивость
- Колеса легкосплавные R16
- 8 мест
- Круиз-контроль
- 2 подлокотника для водителя и переднего пассажира
- Передние и задние датчики парковки
- USB, Bluetooth, AUX, Розетка 12V
- Отделка кожей рулевого колеса
- Фаркоп
- Тонировка задней полусферы
- Сигнализация Starline с ОС
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