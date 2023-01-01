Peugeot Traveller

Преимущества:

- Автомобиль приобретался у официального дилера в марте 2020 года

- Электронный ПТС

- 1 владелец

- Дилерское сервисное обслуживание

- Мультимедийная система с камерой спереди и сзади

- 3-зонный климат-контроль

- Подогрев передних сидений

- Подогрев лобового стекла

- Датчик света

- Подрулевые лепестки переключения передач

- Противотуманные фары

- Мультифункциональное рулевое колесо

- Регулировка и обогрев зеркал

- Передние стеклоподъемники

- Курсовая устойчивость

- Колеса легкосплавные R16

- 8 мест

- Круиз-контроль

- 2 подлокотника для водителя и переднего пассажира

- Передние и задние датчики парковки

- USB, Bluetooth, AUX, Розетка 12V

- Отделка кожей рулевого колеса

- Фаркоп

- Тонировка задней полусферы

- Сигнализация Starline с ОС

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