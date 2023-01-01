Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Peugeot Traveller
2020
3 399 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Peugeot Traveller 2020

3 399 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 863 333 28 07
Купить онлайн
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller

Характеристики

  • Марка Peugeot
  • Модель Traveller
  • Поколение I
  • Модификация Long 2.0d AT (150 л.с.)
  • Комплектация Active
  • Год 2020
  • Пробег 102725 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Белый
  • VIN 004995
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1977 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 172

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (8)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электростеклоподъемники (передние)
Развернуть

Информация

Peugeot Traveller

Преимущества:

- Автомобиль приобретался у официального дилера в марте 2020 года
- Электронный ПТС
- 1 владелец
- Дилерское сервисное обслуживание
- Мультимедийная система с камерой спереди и сзади
- 3-зонный климат-контроль
- Подогрев передних сидений
- Подогрев лобового стекла
- Датчик света
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Противотуманные фары
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Регулировка и обогрев зеркал
- Передние стеклоподъемники
- Курсовая устойчивость
- Колеса легкосплавные R16
- 8 мест
- Круиз-контроль
- 2 подлокотника для водителя и переднего пассажира
- Передние и задние датчики парковки
- USB, Bluetooth, AUX, Розетка 12V
- Отделка кожей рулевого колеса
- Фаркоп
- Тонировка задней полусферы
- Сигнализация Starline с ОС

id004995

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Peugeot

Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308

Peugeot 308
2010

665 000 ₽

Peugeot Partner Peugeot Partner Peugeot Partner Peugeot Partner Peugeot Partner Peugeot Partner Peugeot Partner Peugeot Partner Peugeot Partner Peugeot Partner Peugeot Partner Peugeot Partner Peugeot Partner

Peugeot Partner
2011

550 000 ₽

Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408

Peugeot 408
2014

918 750 ₽

Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308

Peugeot 308
2011

638 000 ₽

Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008

Peugeot 3008
2019

2 450 000 ₽

Peugeot 301 Peugeot 301 Peugeot 301 Peugeot 301 Peugeot 301 Peugeot 301 Peugeot 301 Peugeot 301 Peugeot 301 Peugeot 301 Peugeot 301 Peugeot 301 Peugeot 301 Peugeot 301 Peugeot 301 Peugeot 301 Peugeot 301 Peugeot 301 Peugeot 301

Peugeot 301
2013

670 000 ₽

Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508 Peugeot 508

Peugeot 508
2014

1 250 000 ₽

Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308 Peugeot 308

Peugeot 308
2010

476 000 ₽

Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008 Peugeot 3008

Peugeot 3008
2018

2 074 000 ₽

Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot 408

Peugeot 408
2017

1 170 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа