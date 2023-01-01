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Peugeot Traveller
2019
3 674 000 ₽
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Peugeot Traveller 2019

3 674 000 ₽
Возможна доставка
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Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller
Peugeot Traveller

Характеристики

  • Марка Peugeot
  • Модель Traveller
  • Поколение I
  • Модификация Long 2.0d AT (150 л.с.)
  • Комплектация Business VIP
  • Год 2019
  • Пробег 148031 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Черный
  • Воблер 73
  • VIN 001268
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1977 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 17
  • Люк
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Peugeot Traveller

Автомобиль ввезен из-за рубежа. В заводском лакокрасочным покрытии. Автомобиль стоит на учете РФ. 2 ключа. Комплектация Business VIP.

Преимущества:

- Панорамная крыша
- Столики для задних пассажиров
- Штатная сигнализация
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Система контроля давления в шинах
- Проекция на лобовое стекло
- Круиз-контроль
- Усилитель руля
- Бесключевой доступ
- Центральный замок
- Третий ряд сидений
- Противотуманные фары
- Датчик света
- Обогрев передних сидений
- Массаж передних сидений
- Климат: Климат-контроль 3-зонный
- Электропривод зеркал
- Стеклоподъемники: Электро передние
- Сиденье водителя: Электрорегулировка
- Сиденье пассажира: Электрорегулировка
- Заднее сидение: Ручная регулировка
- Регулировка руля: В двух плоскостях
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Передний парковочный радар
- Задний парковочный радар
- Камера заднего вида
- Система контроля слепых зон
- Система крепления isofix
- BlueTooth
- USB
- Правая сдвижная боковая дверь: Электропривод
- Левая сдвижная боковая дверь: Электропривод
- Кол-во посадочных мест: 7
- Запуск двигателя с кнопки
- Легкосплавные диски 17 радиуса

001268

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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