Peugeot Traveller
Автомобиль ввезен из-за рубежа. В заводском лакокрасочным покрытии. Автомобиль стоит на учете РФ. 2 ключа. Комплектация Business VIP.
Преимущества:
- Панорамная крыша
- Столики для задних пассажиров
- Штатная сигнализация
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Система контроля давления в шинах
- Проекция на лобовое стекло
- Круиз-контроль
- Усилитель руля
- Бесключевой доступ
- Центральный замок
- Третий ряд сидений
- Противотуманные фары
- Датчик света
- Обогрев передних сидений
- Массаж передних сидений
- Климат: Климат-контроль 3-зонный
- Электропривод зеркал
- Стеклоподъемники: Электро передние
- Сиденье водителя: Электрорегулировка
- Сиденье пассажира: Электрорегулировка
- Заднее сидение: Ручная регулировка
- Регулировка руля: В двух плоскостях
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Передний парковочный радар
- Задний парковочный радар
- Камера заднего вида
- Система контроля слепых зон
- Система крепления isofix
- BlueTooth
- USB
- Правая сдвижная боковая дверь: Электропривод
- Левая сдвижная боковая дверь: Электропривод
- Кол-во посадочных мест: 7
- Запуск двигателя с кнопки
- Легкосплавные диски 17 радиуса
001268