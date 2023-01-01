Peugeot Traveller

Автомобиль ввезен из-за рубежа. В заводском лакокрасочным покрытии. Автомобиль стоит на учете РФ. 2 ключа. Комплектация Business VIP.

Преимущества:

- Панорамная крыша

- Столики для задних пассажиров

- Штатная сигнализация

- Иммобилайзер

- Бортовой компьютер

- Система контроля давления в шинах

- Проекция на лобовое стекло

- Круиз-контроль

- Усилитель руля

- Бесключевой доступ

- Центральный замок

- Третий ряд сидений

- Противотуманные фары

- Датчик света

- Обогрев передних сидений

- Массаж передних сидений

- Климат: Климат-контроль 3-зонный

- Электропривод зеркал

- Стеклоподъемники: Электро передние

- Сиденье водителя: Электрорегулировка

- Сиденье пассажира: Электрорегулировка

- Заднее сидение: Ручная регулировка

- Регулировка руля: В двух плоскостях

- Антиблокировочная система (ABS)

- Антипробуксовочная система

- Система курсовой устойчивости

- Передний парковочный радар

- Задний парковочный радар

- Камера заднего вида

- Система контроля слепых зон

- Система крепления isofix

- BlueTooth

- USB

- Правая сдвижная боковая дверь: Электропривод

- Левая сдвижная боковая дверь: Электропривод

- Кол-во посадочных мест: 7

- Запуск двигателя с кнопки

- Легкосплавные диски 17 радиуса

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