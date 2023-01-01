Porsche Boxster

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Хотим предложить вам уникальную возможность стать владельцем роскошного автомобиля Porsche Boxster. Это прекрасный выбор для тех, кто ценит скорость, комфорт и удобство. Этот автомобиль оборудован всеми необходимыми функциями для комфортного и безопасного передвижения.

Этот Porsche Boxster был куплен у официального дилера в РФ и является свежим примером нашего автопарка. Он находится в идеальном состоянии, не имеет никаких окрасов и полностью соответствует нашим высоким стандартам.

Дополнительно, автомобиль оснащен музыкальной системой Bose, електро регулировкой руля, памятью водительского сидения, вентиляцией сидений и камерой заднего вида. На передней панели доступна навигация для вашего удобства.

Скорее всего, вы уже заинтересовались нашим предложением. Мы готовы предложить вам лучшую цену на рынке и лучшие условия оплаты. Наша компания предоставляет полную техническую поддержку для всех наших автомобилей и готова предоставить вам подробную информацию о состоянии и истории этого Porsche Boxster.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю Porsche Boxster Куплен у официального дилера в РФ. Автомобиль без окрасов. Вы точно не захотите упустить эту возможность!

id110526