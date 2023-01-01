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Porsche Boxster
2015
5 450 000 ₽
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Porsche Boxster 2015

5 450 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Porsche Boxster
Porsche Boxster
Porsche Boxster
Porsche Boxster
Porsche Boxster
Porsche Boxster
Porsche Boxster
Porsche Boxster
Porsche Boxster
Porsche Boxster
Porsche Boxster
Porsche Boxster
Porsche Boxster
Porsche Boxster
Porsche Boxster
Porsche Boxster
Porsche Boxster
Porsche Boxster
Porsche Boxster

Характеристики

  • Марка Porsche
  • Модель Boxster
  • Поколение III (981)
  • Модификация 2.7 AMT (265 л.с.)
  • Комплектация Boxster
  • Год 2015
  • Пробег 14862 км
  • Тип кузова Кабриолет
  • Цвет Черный
  • VIN 110526
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2706 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 265 л.с.
  • Воблер 64

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (2)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 21
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Porsche Boxster

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Хотим предложить вам уникальную возможность стать владельцем роскошного автомобиля Porsche Boxster. Это прекрасный выбор для тех, кто ценит скорость, комфорт и удобство. Этот автомобиль оборудован всеми необходимыми функциями для комфортного и безопасного передвижения.

Этот Porsche Boxster был куплен у официального дилера в РФ и является свежим примером нашего автопарка. Он находится в идеальном состоянии, не имеет никаких окрасов и полностью соответствует нашим высоким стандартам.

Дополнительно, автомобиль оснащен музыкальной системой Bose, електро регулировкой руля, памятью водительского сидения, вентиляцией сидений и камерой заднего вида. На передней панели доступна навигация для вашего удобства.

Скорее всего, вы уже заинтересовались нашим предложением. Мы готовы предложить вам лучшую цену на рынке и лучшие условия оплаты. Наша компания предоставляет полную техническую поддержку для всех наших автомобилей и готова предоставить вам подробную информацию о состоянии и истории этого Porsche Boxster.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю Porsche Boxster Куплен у официального дилера в РФ. Автомобиль без окрасов. Вы точно не захотите упустить эту возможность!

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