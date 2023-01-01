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Porsche Cayenne
2013
2 799 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Porsche Cayenne 2013

2 799 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne

Характеристики

  • Марка Porsche
  • Модель Cayenne
  • Поколение II (958)
  • Модификация S 4.8 AT (400 л.с.) 4WD
  • Год 2013
  • Пробег 104688 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый металлик
  • VIN A84501
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 4806 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 400 л.с.
  • Воблер 159

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Porsche Cayenne

Уважаемые клиенты,

Сегодня мы предлагаем вам уникальный автомобиль Porsche Cayenne 2013 года выпуска, который был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС. Машина имеет только двух владельцев и кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии.

Но это еще не все! Дополнительно к стандартному комплекту, автомобиль оснащен самыми современными и удобными опциями, такими как: премиальная аудиосистема BOSE, камера заднего вида, четырехзонный климат-контроль, вентиляция и электропривод передних сидений с функцией памяти, пневмоподвеска, обогрев всех сидений, электропривод руля, багажной двери и лобового стекла, датчики дождя и света, круиз-контроль, подрулевые лепестки переключения передач и передние и задние датчики парковки.

И это еще не все! В комплекте вас ожидает дополнительное оборудование в виде сигнализации с автозапуском.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы уверены, что после знакомства с этим автомобилем, он станет вашим лучшим другом на долгие годы.

idA84501

Fresh Тюмень
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