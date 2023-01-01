Porsche Cayenne

Уважаемые клиенты,

Сегодня мы предлагаем вам уникальный автомобиль Porsche Cayenne 2013 года выпуска, который был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС. Машина имеет только двух владельцев и кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии.

Но это еще не все! Дополнительно к стандартному комплекту, автомобиль оснащен самыми современными и удобными опциями, такими как: премиальная аудиосистема BOSE, камера заднего вида, четырехзонный климат-контроль, вентиляция и электропривод передних сидений с функцией памяти, пневмоподвеска, обогрев всех сидений, электропривод руля, багажной двери и лобового стекла, датчики дождя и света, круиз-контроль, подрулевые лепестки переключения передач и передние и задние датчики парковки.

И это еще не все! В комплекте вас ожидает дополнительное оборудование в виде сигнализации с автозапуском.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы уверены, что после знакомства с этим автомобилем, он станет вашим лучшим другом на долгие годы.

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