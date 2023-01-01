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Porsche Cayenne
2019
6 999 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Porsche Cayenne 2019

6 999 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 23 000 ₽
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Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne

Характеристики

  • Марка Porsche
  • Модель Cayenne
  • Поколение III
  • Модификация 3.0 AT (340 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 67747 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN A12591
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2995 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 340 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 22
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Porsche Cayenne

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Дорогие друзья, мы рады представить вам новый Porsche Cayenne, 2019 года выпуска. Этот автомобиль ввезен из Швеции в 2022 году и имеет электронный ПТС, а также только одного собственника. Мы гарантируем, что этот автомобиль прошел все необходимые проверки качества и обслуживания, чтобы предоставить вам полную уверенность в покупке.

Кроме того, эта модель Porsche Cayenne оснащена множеством дополнительных опций: аудиосистемой BOSE, мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto, навигацией, электроприводом передних сидений с памятью, бесключевым доступом в салон и запуском двигателя, электроприводом руля, панорамной крышей и электроприводом багажной двери.

Этот Porsche Cayenne прекрасен внешне и имеет высокий уровень внимания к деталям. Но, что еще более важно, это машина с великолепными характеристиками, которые обеспечивают высочайший уровень удобства и производительности на дороге.

Если вы ищете комфортабельный, практичный, экономичный и надежный автомобиль, то этот Porsche Cayenne именно то, что вам нужно. Обратите внимание на дополнительные опции, здесь есть все, что нужно для комфортной езды. К тому же, мы готовы предоставить вам бесплатный отчет по данному автомобилю, если вы свяжетесь с нами прямо сейчас и назовете кодовое слово ФРЕШ.

Не упустите этот шанс! Звоните нам прямо сейчас и получите качественный автомобиль по выгодной цене. Мы гарантируем, что вы будете довольны своей покупкой и наслаждаться комфортной ездой на этом прекрасном Porsche Cayenne!

idA12591

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