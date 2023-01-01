Porsche Cayenne

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Дорогие друзья, мы рады представить вам новый Porsche Cayenne, 2019 года выпуска. Этот автомобиль ввезен из Швеции в 2022 году и имеет электронный ПТС, а также только одного собственника. Мы гарантируем, что этот автомобиль прошел все необходимые проверки качества и обслуживания, чтобы предоставить вам полную уверенность в покупке.

Кроме того, эта модель Porsche Cayenne оснащена множеством дополнительных опций: аудиосистемой BOSE, мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto, навигацией, электроприводом передних сидений с памятью, бесключевым доступом в салон и запуском двигателя, электроприводом руля, панорамной крышей и электроприводом багажной двери.

Этот Porsche Cayenne прекрасен внешне и имеет высокий уровень внимания к деталям. Но, что еще более важно, это машина с великолепными характеристиками, которые обеспечивают высочайший уровень удобства и производительности на дороге.

Если вы ищете комфортабельный, практичный, экономичный и надежный автомобиль, то этот Porsche Cayenne именно то, что вам нужно. Обратите внимание на дополнительные опции, здесь есть все, что нужно для комфортной езды. К тому же, мы готовы предоставить вам бесплатный отчет по данному автомобилю, если вы свяжетесь с нами прямо сейчас и назовете кодовое слово ФРЕШ.

Не упустите этот шанс! Звоните нам прямо сейчас и получите качественный автомобиль по выгодной цене. Мы гарантируем, что вы будете довольны своей покупкой и наслаждаться комфортной ездой на этом прекрасном Porsche Cayenne!

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