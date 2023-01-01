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Porsche Cayenne
2018
6 999 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Porsche Cayenne 2018

6 999 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
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Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne

Характеристики

  • Марка Porsche
  • Модель Cayenne
  • Поколение III
  • Модификация S 2.9 AT (440 л.с.) 4WD
  • Комплектация Cayenne S
  • Год 2018
  • Пробег 96882 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Голубой
  • VIN A60136
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2894 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 440 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 21
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Porsche Cayenne

Представляем вашему вниманию Porsche Cayenne 2018! Этот автомобиль находится на вершине своего класса благодаря своим удивительным техническим характеристикам, безопасности и комфорту. Активная и пассивная безопасность, противоугонная система и помощь при вождении делают это авто надежным. Комфорт и управление климатом и обогрев позволяют водителю чувствовать себя комфортно в салоне. Мультимедиа и навигация - всё, что нужно для развлечения на дороге.

Внешность этого авто говорит сама за себя: размер дисков 21 дюймов настраивает на уверенный и элегантный образ. Выберите этот автомобиль и вам больше не придется искать другой. С помощью четкая камера 360° и панорамной крыше вы сможете насладиться видом на 100%.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Почувствуйте силу Porsche Cayenne!

idA60136

Fresh Екатеринбург
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Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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