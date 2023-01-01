Porsche Cayenne

Представляем вашему вниманию Porsche Cayenne 2018! Этот автомобиль находится на вершине своего класса благодаря своим удивительным техническим характеристикам, безопасности и комфорту. Активная и пассивная безопасность, противоугонная система и помощь при вождении делают это авто надежным. Комфорт и управление климатом и обогрев позволяют водителю чувствовать себя комфортно в салоне. Мультимедиа и навигация - всё, что нужно для развлечения на дороге.

Внешность этого авто говорит сама за себя: размер дисков 21 дюймов настраивает на уверенный и элегантный образ. Выберите этот автомобиль и вам больше не придется искать другой. С помощью четкая камера 360° и панорамной крыше вы сможете насладиться видом на 100%.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Почувствуйте силу Porsche Cayenne!

idA60136