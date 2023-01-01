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Porsche Cayenne
2018
5 969 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Porsche Cayenne 2018

5 969 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne

Характеристики

  • Марка Porsche
  • Модель Cayenne
  • Поколение III
  • Модификация 3.0 AT (340 л.с.) 4WD
  • Комплектация Базовая
  • Год 2018
  • Пробег 138879 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Красный
  • VIN A09588
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2995 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 340 л.с.
  • Воблер 23

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 21
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Porsche Cayenne

Здравствуйте, уважаемые покупатели! Мы предлагаем Вашему вниманию Porsche Cayenne, 2018 года выпуска, приобретенный у официального дилера. Автомобиль находится в безупречном состоянии и имеет заводское лакокрасочное покрытие кузова.

Внутри автомобиля установлена мультимедиа-система с Apple CarPlay и Android Auto, а также навигационная система. Кроме того, Вам доступна камера заднего вида, диодная головная оптика и автодоводчики дверей.

Для комфорта пассажиров в автомобиле установлены панорамная крыша, обогрев всех сидений и электропривод багажной двери. Для безопасности и удобства водителя – датчики дождя и света, система активной помощи при парковке, раздельный климат-контроль и круиз-контроль.

Кроме того, перед Вами полный электропакет и передние и задние датчики парковки.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы и помочь Вам приобрести именно тот автомобиль, который подойдет Вам идеально. Всегда рады видеть Вас в нашем автосалоне!

idA09588

Fresh Воронеж Север
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Отдел продаж: +7 473 300 35 93
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