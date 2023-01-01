Porsche Cayenne

Здравствуйте, уважаемые покупатели! Мы предлагаем Вашему вниманию Porsche Cayenne, 2018 года выпуска, приобретенный у официального дилера. Автомобиль находится в безупречном состоянии и имеет заводское лакокрасочное покрытие кузова.

Внутри автомобиля установлена мультимедиа-система с Apple CarPlay и Android Auto, а также навигационная система. Кроме того, Вам доступна камера заднего вида, диодная головная оптика и автодоводчики дверей.

Для комфорта пассажиров в автомобиле установлены панорамная крыша, обогрев всех сидений и электропривод багажной двери. Для безопасности и удобства водителя – датчики дождя и света, система активной помощи при парковке, раздельный климат-контроль и круиз-контроль.

Кроме того, перед Вами полный электропакет и передние и задние датчики парковки.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы и помочь Вам приобрести именно тот автомобиль, который подойдет Вам идеально. Всегда рады видеть Вас в нашем автосалоне!

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