Porsche Cayenne

Добро пожаловать в мир Porsche! Мы представляем вам роскошный автомобиль Porsche Cayenne 2012 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС лишь с двумя владельцами

Porsche Cayenne - это не только стильный и элегантный автомобиль, но и мощный и высокотехнологичный спортивный кроссовер. Автомобиль оснащен мультимедийной системой с функцией подключения смартфона, которая позволит вам быть всегда на связи, не отвлекаясь от дороги. Черный потолок Alcantara добавляет шарма и изысканности интерьеру автомобиля.

А для того, чтобы ваша поездка была комфортной и приятной, опции обогрева всех сидений и пакет Sport Chrono, который позволяет управлять спортивным характером автомобиля.

Этот Porsche Cayenne 2012 года выпуска - идеальный выбор для тех, кто ценит роскошь, комфорт и высокие технологии. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет оформить покупку. Сделайте шаг к мечте и станьте обладателем этого прекрасного автомобиля!

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