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Porsche Cayenne
2012
3 290 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Porsche Cayenne 2012

3 290 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 205 28 89
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Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne

Характеристики

  • Марка Porsche
  • Модель Cayenne
  • Поколение II (958)
  • Модификация Diesel 3.0d AT (245 л.с.) 4WD
  • Год 2012
  • Пробег 133309 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN A38896
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2967 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 245 л.с.
  • Воблер 41

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Porsche Cayenne

Добро пожаловать в мир Porsche! Мы представляем вам роскошный автомобиль Porsche Cayenne 2012 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС лишь с двумя владельцами
Porsche Cayenne - это не только стильный и элегантный автомобиль, но и мощный и высокотехнологичный спортивный кроссовер. Автомобиль оснащен мультимедийной системой с функцией подключения смартфона, которая позволит вам быть всегда на связи, не отвлекаясь от дороги. Черный потолок Alcantara добавляет шарма и изысканности интерьеру автомобиля.

А для того, чтобы ваша поездка была комфортной и приятной, опции обогрева всех сидений и пакет Sport Chrono, который позволяет управлять спортивным характером автомобиля.

Этот Porsche Cayenne 2012 года выпуска - идеальный выбор для тех, кто ценит роскошь, комфорт и высокие технологии. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет оформить покупку. Сделайте шаг к мечте и станьте обладателем этого прекрасного автомобиля!

idA38896

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
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