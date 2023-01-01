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Porsche Cayenne
2011
3 200 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Porsche Cayenne 2011

3 200 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 35 93
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Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne

Характеристики

  • Марка Porsche
  • Модель Cayenne
  • Поколение II (958)
  • Модификация Diesel 3.0d AT (245 л.с.) 4WD
  • Год 2011
  • Пробег 172351 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN A21109
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2967 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 245 л.с.
  • Воблер 207

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Porsche Cayenne

Дорогие друзья,

Мы рады представить вам нашу новую модель автомобиля - Porsche Cayenne 2011. Этот роскошный автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС, где указано всего два владельца.

Porsche Cayenne 2011 - это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, стиль и безопасность. Среди дополнительных опций этого автомобиля вы найдете датчики дождя и света, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, передние и задние датчики парковки и полный электропакет.

Независимо от того, какие требования у вас есть к вашему следующему автомобилю, Porsche Cayenne 2011 обеспечивает все, что нужно для комфортной и безопасной езды. Он сочетает в себе высокую производительность, изящный дизайн и непревзойденное качество, что делает его идеальным выбором для тех, кто ищет автомобиль класса люкс.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши квалифицированные сотрудники ответят на все ваши вопросы и помогут вам принять правильное решение.

Сделайте вашу мечту о езде на Porsche Cayenne 2011 реальностью уже сегодня! Спешите, количество автомобилей ограничено!

idA21109

Fresh Воронеж Север
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Отдел продаж: +7 473 300 35 93
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