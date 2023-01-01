Porsche Cayenne

Представляем вашему вниманию внедорожник Porsche Cayenne Turbo 2018 года выпуска с пробегом 73265 км. Это автомобиль, который сочетает в себе элегантность и мощь. Cayenne Turbo - это не просто автомобиль, это настоящий символ престижа и благосостояния.

Эта модель оснащена двигателем с мощностью 550 л.с. и объемом 3996 см3. Автоматическая коробка передач и полный привод обеспечивают комфортную и безопасную езду на любой дороге.

Комплектация Cayenne Turbo не оставляет равнодушным ни одного автолюбителя. В ней есть все необходимое для комфортного и безопасного передвижения: панорама, навигация, камера заднего вида 360, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, передние и задние датчики парковки, полный электропакет и электропривод и обогрев зеркал.

Кроме того, в Cayenne Turbo установлены биксеноновые головные фары, датчики дождя и света, обогрев зоны покоя стеклоочистителей и цифровая приборная панель.

Автомобиль с оригинальным ПТС.

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