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Porsche Cayenne
2018
9 600 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Porsche Cayenne 2018

9 600 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne

Характеристики

  • Марка Porsche
  • Модель Cayenne
  • Поколение III
  • Модификация Turbo 4.0 AT (550 л.с.) 4WD
  • Комплектация Cayenne Turbo
  • Год 2018
  • Пробег 73265 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN A90781
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3996 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 550 л.с.
  • Воблер 90

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 22
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Porsche Cayenne

Представляем вашему вниманию внедорожник Porsche Cayenne Turbo 2018 года выпуска с пробегом 73265 км. Это автомобиль, который сочетает в себе элегантность и мощь. Cayenne Turbo - это не просто автомобиль, это настоящий символ престижа и благосостояния.

Эта модель оснащена двигателем с мощностью 550 л.с. и объемом 3996 см3. Автоматическая коробка передач и полный привод обеспечивают комфортную и безопасную езду на любой дороге.

Комплектация Cayenne Turbo не оставляет равнодушным ни одного автолюбителя. В ней есть все необходимое для комфортного и безопасного передвижения: панорама, навигация, камера заднего вида 360, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, передние и задние датчики парковки, полный электропакет и электропривод и обогрев зеркал.

Кроме того, в Cayenne Turbo установлены биксеноновые головные фары, датчики дождя и света, обогрев зоны покоя стеклоочистителей и цифровая приборная панель.
Автомобиль с оригинальным ПТС.

Не упустите возможность приобрести этот престижный автомобиль Porsche Cayenne Turbo по выгодной цене. Звоните, чтобы узнать больше о данном автомобиле и оформить покупку.

idA90781

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