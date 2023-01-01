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Porsche Cayenne
2011
2 399 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Porsche Cayenne 2011

2 399 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
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Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne

Характеристики

  • Марка Porsche
  • Модель Cayenne
  • Поколение II (958)
  • Модификация S 4.8 AT (400 л.с.) 4WD
  • Комплектация S Tiptronic
  • Год 2011
  • Пробег 119787 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN A41693
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 4806 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 400 л.с.
  • Воблер 156

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Porsche Cayenne

Мы рады представить Вашему вниманию престижный автомобиль Porsche Cayenne 2011 года выпуска. Этот автомобиль приобретался у официального дилера, что подтверждает его аутентичность и безупречное качество. Выбрав Porsche Cayenne, вы ставите на карту элегантность и непревзойденную производительность.

Porsche Cayenne 2011 года - это истинный символ роскоши и комфорта. С его мощным двигателем, развивающим 400 лошадиных сил, вы будете испытывать непревзойденные ощущения от каждого обгонного маневра и ускорения. Уверенность на дороге и адреналин в крови - вот то, что предлагает вам этот автомобиль.

Внутри Porsche Cayenne вы найдете все необходимое для полного погружения в мир премиум-комфорта. Он оснащен премиальной аудиосистемой Bose, которая делает каждую поездку настоящим концертом, а навигационная система поможет вам находить свой путь с легкостью. Камера заднего вида обеспечивает безопасность при парковке, а пневматическая подвеска гарантирует комфорт на любой дороге.

Porsche Cayenne 2011 года также предлагает ряд удобных функций, делающих каждую поездку особенно приятной. Электропривод багажной двери облегчит загрузку и разгрузку вашего багажа. Датчики дождя и света автоматически реагируют на изменения погоды и освещения, обеспечивая максимальный комфорт в любых условиях. А четырехзонный климат-контроль позволит каждому пассажиру настроить идеальную температуру воздуха.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут организовать тест-драйв. Porsche Cayenne 2011 года - это возможность обладать шедевром немецкой инженерии и наслаждаться несравненным комфортом и производительностью. Не упустите эту уникальную возможность и станьте владельцем Porsche Cayenne уже сегодня!

idA41693

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