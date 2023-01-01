Porsche Cayenne

Представляем вашему вниманию автомобиль Porsche Cayenne, 2019 года выпуска, который был привезен из США в 2022 году. Отмечаем, что это не аукционный автомобиль, а имеет электронный ПТС и заводское лакокрасочное покрытие кузова.

В этом автомобиле вы найдете множество полезных опций, которые обеспечат комфорт и безопасность во время вождения. Навигационная система поможет вам легко и уверенно находить нужные места. Камера заднего вида обеспечит отличную видимость при парковке и маневрировании. Электропривод передних сидений позволит вам настроить оптимальное положение для максимального комфорта. Черный потолок добавляет стильности и элегантности интерьеру. Цифровая приборная панель предоставит вам информацию о состоянии автомобиля в удобном и понятном формате. Биксеноновая головная оптика обеспечит яркое и четкое освещение дороги. Обогрев зоны покоя стеклоочистителей поможет быстро и эффективно очистить лобовое стекло от снега и льда. Датчики дождя и света автоматически регулируют работу стеклоочистителей и фар в зависимости от погодных условий. Раздельный климат-контроль позволяет настроить оптимальную температуру для каждого пассажира. Круиз-контроль облегчит длительные поездки, позволяя вам удерживать постоянную скорость без усилий. Передние и задние датчики парковки помогут избежать неприятностей при парковке. Полный электропакет включает в себя все необходимые функции для удобства и комфорта. Электропривод и обогрев зеркал обеспечивают четкую видимость и комфорт в любых погодных условиях.

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