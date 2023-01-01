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Porsche Cayenne
2019
7 199 000 ₽
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Porsche Cayenne 2019

7 199 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne

Характеристики

  • Марка Porsche
  • Модель Cayenne
  • Поколение III
  • Модификация 3.0 AT (340 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 65051 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN A15518
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2995 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 340 л.с.

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Тонированные стекла
  • Цвет салона (темный)
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Porsche Cayenne

Представляем вашему вниманию автомобиль Porsche Cayenne, 2019 года выпуска, который был привезен из США в 2022 году. Отмечаем, что это не аукционный автомобиль, а имеет электронный ПТС и заводское лакокрасочное покрытие кузова.

В этом автомобиле вы найдете множество полезных опций, которые обеспечат комфорт и безопасность во время вождения. Навигационная система поможет вам легко и уверенно находить нужные места. Камера заднего вида обеспечит отличную видимость при парковке и маневрировании. Электропривод передних сидений позволит вам настроить оптимальное положение для максимального комфорта. Черный потолок добавляет стильности и элегантности интерьеру. Цифровая приборная панель предоставит вам информацию о состоянии автомобиля в удобном и понятном формате. Биксеноновая головная оптика обеспечит яркое и четкое освещение дороги. Обогрев зоны покоя стеклоочистителей поможет быстро и эффективно очистить лобовое стекло от снега и льда. Датчики дождя и света автоматически регулируют работу стеклоочистителей и фар в зависимости от погодных условий. Раздельный климат-контроль позволяет настроить оптимальную температуру для каждого пассажира. Круиз-контроль облегчит длительные поездки, позволяя вам удерживать постоянную скорость без усилий. Передние и задние датчики парковки помогут избежать неприятностей при парковке. Полный электропакет включает в себя все необходимые функции для удобства и комфорта. Электропривод и обогрев зеркал обеспечивают четкую видимость и комфорт в любых погодных условиях.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и организовать тест-драйв. Не упустите возможность стать владельцем этого прекрасного автомобиля Porsche Cayenne.

idA15518

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