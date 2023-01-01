Porsche Cayenne

Преимущества:

- Заводская гарантия

- 1 собственник

- Премиальная аудиосистема объёмного звучания "BOSE"

- Навигационная система с выводом на приборную панель

- Камера заднего вида

- Матричные Светодиодные фары, включая систему динамического освещения Porsche Plus

- Электропривод передних сидений с функцией памяти

- Вентиляция передних сидений

- Обогрев всех сидений

- Потолок с отделкой алькантарой черного цвета

- Бесключевой доступ в салон

- Круиз-контроль

- Подрулевые лепестки переключения передач

- Раздельный климат-контроль

- Датчики света и дождя

- Датчики парковки

- Оригинальные диски R21

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