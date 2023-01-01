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Porsche Cayenne
2019
8 925 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Porsche Cayenne 2019

8 925 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne

Характеристики

  • Марка Porsche
  • Модель Cayenne
  • Поколение III
  • Модификация 3.0 AT (340 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 69431 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN A11852
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2995 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 340 л.с.
  • Воблер 229

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 21
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Porsche Cayenne

Преимущества:

- Заводская гарантия
- 1 собственник
- Премиальная аудиосистема объёмного звучания "BOSE"
- Навигационная система с выводом на приборную панель
- Камера заднего вида
- Матричные Светодиодные фары, включая систему динамического освещения Porsche Plus
- Электропривод передних сидений с функцией памяти
- Вентиляция передних сидений
- Обогрев всех сидений
- Потолок с отделкой алькантарой черного цвета
- Бесключевой доступ в салон
- Круиз-контроль
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Раздельный климат-контроль
- Датчики света и дождя
- Датчики парковки
- Оригинальные диски R21

idA11852

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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