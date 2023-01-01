Porsche Cayenne
Преимущества:
- Заводская гарантия
- 1 собственник
- Премиальная аудиосистема объёмного звучания "BOSE"
- Навигационная система с выводом на приборную панель
- Камера заднего вида
- Матричные Светодиодные фары, включая систему динамического освещения Porsche Plus
- Электропривод передних сидений с функцией памяти
- Вентиляция передних сидений
- Обогрев всех сидений
- Потолок с отделкой алькантарой черного цвета
- Бесключевой доступ в салон
- Круиз-контроль
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Раздельный климат-контроль
- Датчики света и дождя
- Датчики парковки
- Оригинальные диски R21
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