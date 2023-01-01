Porsche Cayenne
Преимущества:
- Автомобиль приобретался у официального дилера
- 2 владельца
- Оригинальный ПТС
- Максимальная комплектация, собиралась на заказ по конфигуратору.
- 2014-й модельный год
- Установлен аэродинамический обвес от модели Turbo S
- 21-е диски
- Передняя оптика с 4-я диодами
- Красные тормозные суппорта
- Салон в идеальном состоянии.
- Сиденья 14ти позиционные
- Расширенная отделка кожей - Торпеда, дверные карты.
- Деревянные вставки на руле и дверных картах - корень ореха.
- Панорамная крыша
- Безключевой доступ
- 4-х зонный климат контроль
- Пневмо подвеска
- Webasto
- Двойное остекление
- Обогрев лобового стекла
- Вентиляция передних сидений
- Обогрев рулевого колеса
- Подогрев всех сидений
- Спорт режим
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