Porsche Cayenne

Преимущества:

- Автомобиль приобретался у официального дилера

- 2 владельца

- Оригинальный ПТС

- Максимальная комплектация, собиралась на заказ по конфигуратору.

- 2014-й модельный год

- Установлен аэродинамический обвес от модели Turbo S

- 21-е диски

- Передняя оптика с 4-я диодами

- Красные тормозные суппорта

- Салон в идеальном состоянии.

- Сиденья 14ти позиционные

- Расширенная отделка кожей - Торпеда, дверные карты.

- Деревянные вставки на руле и дверных картах - корень ореха.

- Панорамная крыша

- Безключевой доступ

- 4-х зонный климат контроль

- Пневмо подвеска

- Webasto

- Двойное остекление

- Обогрев лобового стекла

- Вентиляция передних сидений

- Обогрев рулевого колеса

- Подогрев всех сидений

- Спорт режим

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